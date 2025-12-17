Рейтинг@Mail.ru
В Крыму задержали мужчину за попытку дать взятку сотруднику ФСБ - РИА Новости, 17.12.2025
13:14 17.12.2025
В Крыму задержали мужчину за попытку дать взятку сотруднику ФСБ
В Крыму задержали мужчину за попытку дать взятку сотруднику ФСБ
Житель Евпатории в Крыму задержан за попытку дать взятку сотруднику ФСБ в размере 1,8 миллиона рублей, чтобы избежать уголовной ответственности за организацию... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T13:14:00+03:00
2025-12-17T13:14:00+03:00
происшествия
россия
евпатория
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
евпатория
республика крым
происшествия, россия, евпатория, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Евпатория, Республика Крым, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Крыму задержали мужчину за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

Жителя Евпатории задержали за попытку дать взятку в 1,8 млн руб сотруднику ФСБ

© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Житель Евпатории в Крыму задержан за попытку дать взятку сотруднику ФСБ в размере 1,8 миллиона рублей, чтобы избежать уголовной ответственности за организацию нелегальной миграции, сообщила пресс-служба УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю.
Установлено, что 33-летний житель Евпатории, опасаясь привлечения к уголовной ответственности за организацию незаконного пребывания на территории России иностранцев и их фиктивную регистрацию, предложил сотруднику ФСБ взятку в размере 1,8 миллиона рублей. Мужчина был задержан с поличным при передаче денег.
"Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 УК России (дача взятки в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет" , - говорится в сообщении ведомства.
Происшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
