В Крыму задержали мужчину за попытку дать взятку сотруднику ФСБ
В Крыму задержали мужчину за попытку дать взятку сотруднику ФСБ - РИА Новости, 17.12.2025
В Крыму задержали мужчину за попытку дать взятку сотруднику ФСБ
Житель Евпатории в Крыму задержан за попытку дать взятку сотруднику ФСБ в размере 1,8 миллиона рублей, чтобы избежать уголовной ответственности за организацию... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T13:14:00+03:00
происшествия
россия
евпатория
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
РИА Новости
Новости
РИА Новости
В Крыму задержали мужчину за попытку дать взятку сотруднику ФСБ
Жителя Евпатории задержали за попытку дать взятку в 1,8 млн руб сотруднику ФСБ