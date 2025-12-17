Рейтинг@Mail.ru
Полиция предлагает миллион рублей за сведения об убийстве под Костромой - РИА Новости, 17.12.2025
23:32 17.12.2025 (обновлено: 23:33 17.12.2025)
Полиция предлагает миллион рублей за сведения об убийстве под Костромой
Полиция объявила награду в 1 миллион рублей за сведения об убийстве юной девушки, совершенном в Костромской области 16 лет назад, сообщает МВД Медиа. РИА Новости, 17.12.2025
происшествия
Полиция предлагает миллион рублей за сведения об убийстве под Костромой

© РИА Новости / Виталий БелоусовСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Сотрудники полиции. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Полиция объявила награду в 1 миллион рублей за сведения об убийстве юной девушки, совершенном в Костромской области 16 лет назад, сообщает МВД Медиа.
"МВД России гарантирует вознаграждение в размере 1 миллиона рублей за значимую помощь в раскрытии преступления в отношении несовершеннолетней. Пятого декабря 2009 года в городе Макарьеве Костромской области было совершено убийство Топоровой Анастасии Михайловны, 1992 года рождения. Ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено на территории городского кладбища", - говорится в сообщении.
По данным МВД Медиа, следственным управлением СК России по Костромской области возбуждено уголовное дело об убийстве.
"Полицейские обращаются ко всем, кто располагает информацией, связанной с данным преступлением. Ваш звонок готовы принять круглосуточно, в том числе на условиях полной конфиденциальности", - говорится в сообщении.
Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Следователи снова расследуют убийство родственницы Прохора Шаляпина
24 ноября, 22:53
 
Костромская областьРоссияМакарьевСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
