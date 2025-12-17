https://ria.ru/20251217/kriminal-2062783604.html
Полиция предлагает миллион рублей за сведения об убийстве под Костромой
Полиция объявила награду в 1 миллион рублей за сведения об убийстве юной девушки, совершенном в Костромской области 16 лет назад, сообщает МВД Медиа. РИА Новости, 17.12.2025
Полиция предлагает миллион рублей за сведения об убийстве под Костромой
