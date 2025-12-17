https://ria.ru/20251217/kriminal-2062721977.html
Подозреваемого в нападении с ножом на инструктора отпустили под подписку
Подозреваемого в нападении с ножом на инструктора отпустили под подписку - РИА Новости, 17.12.2025
Подозреваемого в нападении с ножом на инструктора отпустили под подписку
Дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью возбуждено в отношении мужчины, ударившего ножом инструктора автошколы на северо-востоке Москвы, он отпущен РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T17:20:00+03:00
2025-12-17T17:20:00+03:00
2025-12-17T17:21:00+03:00
происшествия
россия
москва
ярославское шоссе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251217/moskva-2062575819.html
россия
москва
ярославское шоссе
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, ярославское шоссе
Происшествия, Россия, Москва, Ярославское шоссе
Подозреваемого в нападении с ножом на инструктора отпустили под подписку
РИА Новости: обвиняемого в нападении на автоинструктора отпустили под подписку