Подозреваемого в нападении с ножом на инструктора отпустили под подписку
17:20 17.12.2025
Подозреваемого в нападении с ножом на инструктора отпустили под подписку
Дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью возбуждено в отношении мужчины, ударившего ножом инструктора автошколы на северо-востоке Москвы, он отпущен РИА Новости, 17.12.2025
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью возбуждено в отношении мужчины, ударившего ножом инструктора автошколы на северо-востоке Москвы, он отпущен под подписку о невыезде, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сказали в пресс-службе.
Ранее в главке сообщили РИА Новости, что мужчина ударил ножом инструктора автошколы на Ярославском шоссе. Его задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Пострадавший был госпитализирован.
Заголовок открываемого материала