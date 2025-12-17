Подозреваемого в нападении с ножом на инструктора отпустили под подписку

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью возбуждено в отношении мужчины, ударившего ножом инструктора автошколы на северо-востоке Москвы, он отпущен под подписку о невыезде, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.