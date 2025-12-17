Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали планы США ввести новые санкции против России
12:25 17.12.2025 (обновлено: 12:46 17.12.2025)
В Кремле прокомментировали планы США ввести новые санкции против России
Москве хорошо известно, что в ряде кабинетов в Вашингтоне есть планы по введению новых санкций против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.12.2025
в мире
В Кремле прокомментировали планы США ввести новые санкции против России

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Москве хорошо известно, что в ряде кабинетов в Вашингтоне есть планы по введению новых санкций против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"То, что в ряде кабинетов в Вашингтоне такие планы есть, - об этом хорошо известно. Любые санкции вредят, вредят делу налаживания отношений. Это очевидно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможных новых санкциях в отношении России.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США готовят новый пакет санкций против России и могут объявить о них уже на этой неделе.
Согласно публикации Блумберг, новые санкции США могут затронуть танкеры, якобы связанные с перевозкой российской нефти, и трейдеров, содействующих операциям по ее продаже.
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Кремле рассказали, как относятся к публикациям об антироссийских санкциях
