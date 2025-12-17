Рейтинг@Mail.ru
Глава ВКС Германии назвал Россию основным противником в космосе - РИА Новости, 17.12.2025
17:24 17.12.2025 (обновлено: 18:55 17.12.2025)
Глава ВКС Германии назвал Россию основным противником в космосе
Глава ВКС Германии назвал Россию основным противником в космосе - РИА Новости, 17.12.2025
Глава ВКС Германии назвал Россию основным противником в космосе
Германия рассматривает Российскую Федерацию как основного возможного противника в космосе, стране следует задуматься о наступательных действиях, заявил глава... РИА Новости, 17.12.2025
в мире, германия, россия, украина, борис писториус, воздушно-космические силы россии, нато
В мире, Германия, Россия, Украина, Борис Писториус, Воздушно-космические силы России, НАТО
Глава ВКС Германии назвал Россию основным противником в космосе

Глава ВКС Траут: ФРГ считает РФ основным противником в космосе

БЕРЛИН, 17 дек – РИА Новости. Германия рассматривает Российскую Федерацию как основного возможного противника в космосе, стране следует задуматься о наступательных действиях, заявил глава военно-космического командования Германии генерал-майор Михаэль Траут в интервью Rheinische Post.
"Мы действительно рассматриваем Россию как основного потенциального противника и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит на Украине. И мы очень внимательно следим и за Китаем", - сказал он.
При этом Траут поддержал призыв министра обороны Германии Бориса Писториуса задуматься о "наступательных" операциях в космосе, но призвал различать подобные действия с агрессией.
Военный рассказал, что на текущий момент бундесвер располагает уже около 13 тысячами спутников, и каждую неделю их становится на 20–50 больше. По словам Траута, космические силы Германии рассматривают возможность разворачивания до трёхзначного количества спутников в режиме коммуникационной сети на низкой околоземной орбите.
Кроме того, министерство обороны намерено инвестировать в дополнительные радиолокационные разведывательные возможности. Так, ведомство планирует развивать возможности электронной разведки из космоса для отслеживания наземных радаров и сигналов с поверхности Земли. Также Траут допустил возможность дополнения закупленной ранее бундесвером системы ПРО Arrow-3 возможностями раннего предупреждения и целеуказания на основе спутников ВКС страны.
Ранее Писториус заявил, что Германия до 2030 года выделит 35 миллиардов евро на военно-космическую программу для обеспечения безопасности и наступательных возможностей немецких систем в космосе. По словам Писториуса, финансирование охватывает целый ряд мер, таких как усиление защиты немецких космических систем от помех и нападений, включая кибератаки. Министерство обороны намерено улучшить орбитальную систему наблюдения с помощью радаров, телескопов и использования спутников-наблюдателей.
В сентябре Писториус бездоказательно заявил на конгрессе по космосу Федерального объединения немецкой промышленности (BDI), что два российских спутника "Луч-Олимп" "преследуют" используемые бундесвером спутники IntelSat.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе. В МИД РФ отмечали, что страны НАТО предпринимают шаги по использованию космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, а в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
