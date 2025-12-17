Глава ВКС Германии назвал Россию основным противником в космосе

БЕРЛИН, 17 дек – РИА Новости. Германия рассматривает Российскую Федерацию как основного возможного противника в космосе, стране следует задуматься о наступательных действиях, заявил глава военно-космического командования Германии генерал-майор Михаэль Траут в интервью Германия рассматривает Российскую Федерацию как основного возможного противника в космосе, стране следует задуматься о наступательных действиях, заявил глава военно-космического командования Германии генерал-майор Михаэль Траут в интервью Rheinische Post

"Мы действительно рассматриваем Россию как основного потенциального противника и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит на Украине . И мы очень внимательно следим и за Китаем", - сказал он.

При этом Траут поддержал призыв министра обороны Германии Бориса Писториуса задуматься о "наступательных" операциях в космосе, но призвал различать подобные действия с агрессией.

Военный рассказал, что на текущий момент бундесвер располагает уже около 13 тысячами спутников, и каждую неделю их становится на 20–50 больше. По словам Траута, космические силы Германии рассматривают возможность разворачивания до трёхзначного количества спутников в режиме коммуникационной сети на низкой околоземной орбите.

Кроме того, министерство обороны намерено инвестировать в дополнительные радиолокационные разведывательные возможности. Так, ведомство планирует развивать возможности электронной разведки из космоса для отслеживания наземных радаров и сигналов с поверхности Земли . Также Траут допустил возможность дополнения закупленной ранее бундесвером системы ПРО Arrow-3 возможностями раннего предупреждения и целеуказания на основе спутников ВКС страны.

Ранее Писториус заявил, что Германия до 2030 года выделит 35 миллиардов евро на военно-космическую программу для обеспечения безопасности и наступательных возможностей немецких систем в космосе. По словам Писториуса, финансирование охватывает целый ряд мер, таких как усиление защиты немецких космических систем от помех и нападений, включая кибератаки. Министерство обороны намерено улучшить орбитальную систему наблюдения с помощью радаров, телескопов и использования спутников-наблюдателей.

В сентябре Писториус бездоказательно заявил на конгрессе по космосу Федерального объединения немецкой промышленности (BDI), что два российских спутника "Луч-Олимп" "преследуют" используемые бундесвером спутники IntelSat.