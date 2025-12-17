В Сирии предотвратили контрабанду крупной партии оружия в Ливан

"После тщательного оперативного наблюдения за передвижениями причастных лиц подразделение провело хорошо спланированную операцию в приграничном населенном пункте Саргая, в результате которой партия оружия была изъята. Установлено, что она включала крупное количество снарядов для РПГ, организованно спрятанных с целью последующей переправки через границу", - отмечается в заявлении.