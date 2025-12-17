В Сирии предотвратили контрабанду крупной партии оружия в Ливан

БЕЙРУТ, 17 дек - РИА Новости. Подразделение службы внутренней безопасности Сирии предотвратило контрабанду крупной партии оружия в Ливан, говорится в заявлении МВД САР.
"После тщательного оперативного наблюдения за передвижениями причастных лиц подразделение провело хорошо спланированную операцию в приграничном населенном пункте Саргая, в результате которой партия оружия была изъята. Установлено, что она включала крупное количество снарядов для РПГ, организованно спрятанных с целью последующей переправки через границу", - отмечается в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что операция проведена в рамках продолжающихся усилий МВД по борьбе с контрабандой, усилению контроля на границе и обеспечению национальной безопасности и стабильности.
На сирийско-ливанской границе сохраняется серьезная проблема контрабанды оружия, наркотиков и людей, что вызывает постоянную обеспокоенность официальных властей обеих стран. По данным сирийской полиции, органы безопасности регулярно пресекают попытки переправки крупных партий оружия и боеприпасов, предназначенных для незаконного ввоза в Ливан. В свою очередь, ливанские силы безопасности сообщают о задержании организованных групп, занимавшихся контрабандой оружия и нелегальной перевозкой людей с территории Сирии. Представители силовых ведомств двух стран продолжают консультации с целью координации действий и усиления контроля над границей, особенно в труднодоступных горных районах.