Эксперты оценили программы корпоративных пенсий в России
11:13 17.12.2025
Эксперты оценили программы корпоративных пенсий в России
Эксперты оценили программы корпоративных пенсий в России
Корпоративные пенсионные программы (КПП) пока являются самым недооцененным инструментом социального пакета в российских компаниях, говорится в исследовании... РИА Новости, 17.12.2025
2025
Новости
россия, экономика
Россия, Экономика
Эксперты оценили программы корпоративных пенсий в России

«А.Р.С. Консалтинг»: корпоративные пенсионные программы пока недооценены

Пенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Корпоративные пенсионные программы (КПП) пока являются самым недооцененным инструментом социального пакета в российских компаниях, говорится в исследовании компании "А.Р.С. Консалтинг", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"По объективным причинам КПП не получил широкого распространения в России и является недооцененным инструментом. При этом компании, у кого есть, отмечают его эффективность как инструмента долгосрочной мотивации работников и редко от него отказываются, стараясь сохранить даже при неблагоприятной бизнес-среде", – говорится в исследовании.
Авторы отмечают, что лишь 14% компаний в России внедрили корпоративный пенсионный план и только 3% рассматривают возможность запуска в ближайшие два года.
"В отличие от ДМС или страхования от несчастных случаев или болезней, КПП пока не рассматривается как неотъемлемая часть стандартного социального пакета", - указано в материале.
В качестве основных препятствий для внедрения корпоративного пенсионного плана участники исследования называли отсутствие бюджета, недоверие к негосударственным пенсионным фондам и инвестиционной среде в целом, а также низкий интерес к программе со стороны работников.
При этом большинство компаний, внедривших корпоративные пенсии, финансируют программу только тех работников, которые также вносят свою часть пенсионных взносов. То есть работодатели, как правило, рассматривают пенсионный план как инструмент совместной ответственности, а не просто как корпоративную льготу.
"Что касается интереса со стороны работников, то на него влияет общий уровень финансовой грамотности, качество коммуникаций и готовность работодателей уделять этому внимание. Мы видим на примере компаний, где реализован КПП, высокий уровень вовлечения работников в программу", – отмечают авторы.
"Интерес к долгосрочным накоплениям поддерживается и коммуникационными кампаниями финансовых институтов в связи с реализацией в России новой государственной программы долгосрочных сбережений (ПДС)", - напоминают эксперты.
Программа долгосрочных сбережений заработала в России с 1 января 2024 года. В рамках программы участники вносят добровольные взносы, получая софинансирование от государства до 36 тысяч рублей в год. Кроме того, на сумму взносов в пределах 400 тысяч рублей в год предоставляется налоговый вычет. А для работодателей, которые будут софинансирвоать взносы своих сотрудников, предусмотрены льготы по налогу на прибыль и страховым взносам.
