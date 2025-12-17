Рейтинг@Mail.ru
Конгрессмен назвал морскую блокаду Венесуэлы актом войны - РИА Новости, 17.12.2025
11:56 17.12.2025 (обновлено: 11:57 17.12.2025)
Конгрессмен назвал морскую блокаду Венесуэлы актом войны
Конгрессмен назвал морскую блокаду Венесуэлы актом войны
Конгрессмен назвал морскую блокаду Венесуэлы актом войны
Блокада танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее, представляет собой акт войны со стороны США, заявил член палаты представителей Соединенных Штатов Хоакин... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T11:56:00+03:00
2025-12-17T11:57:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
дональд трамп
венесуэла
сша
каракас
в мире, венесуэла, сша, каракас, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Дональд Трамп
Конгрессмен назвал морскую блокаду Венесуэлы актом войны

Конгрессмен Кастро назвал морскую блокаду Венесуэлы актом войны

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Блокада танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее, представляет собой акт войны со стороны США, заявил член палаты представителей Соединенных Штатов Хоакин Кастро.
"Морская блокада - это, бесспорно, акт войны. Войны, которую конгресс не санкционировал", - написал Кастро на своей странице в соцсети Х.
Он добавил, что 18 декабря палата представителей проголосует по предложенной им и другими конгрессменами резолюции с призывом к президенту США Дональду Трампу прекратить враждебные действия против Венесуэлы.
Ранее Трамп пригрозил Венесуэле невиданным шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
Трамп также заявил, что признал нынешние власти Венесуэлы иностранной террористической организацией и отдал приказ о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.
