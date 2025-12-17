Конгрессмен назвал морскую блокаду Венесуэлы актом войны

"Морская блокада - это, бесспорно, акт войны. Войны, которую конгресс не санкционировал", - написал Кастро на своей странице в соцсети Х.

Трамп также заявил, что признал нынешние власти Венесуэлы иностранной террористической организацией и отдал приказ о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.