Конгрессмен назвал морскую блокаду Венесуэлы актом войны

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Блокада танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее, представляет собой акт войны со стороны США, заявил член палаты представителей Соединенных Штатов Хоакин Кастро.
"Морская блокада - это, бесспорно, акт войны. Войны, которую конгресс не санкционировал", - написал Кастро на своей странице в соцсети Х.
Он добавил, что 18 декабря палата представителей проголосует по предложенной им и другими конгрессменами резолюции с призывом к президенту США Дональду Трампу прекратить враждебные действия против Венесуэлы.
Ранее Трамп пригрозил Венесуэле невиданным шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
Трамп также заявил, что признал нынешние власти Венесуэлы иностранной террористической организацией и отдал приказ о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.