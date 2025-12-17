В Конгрессе США обеспокоились безопасностью игрушек с ИИ, сообщает NBC

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Американские сенаторы забеспокоились из-за безопасности игрушек с искусственным интеллектом для детей, запросив у производителей подробную информацию об их тестировании, сообщает телеканал Американские сенаторы забеспокоились из-за безопасности игрушек с искусственным интеллектом для детей, запросив у производителей подробную информацию об их тестировании, сообщает телеканал NBC со ссылкой на разосланные этим фирмам письма.

"Несколько сенаторов выразили обеспокоенность из-за игрушек с искусственным интеллектом в новой серии писем, направленных во вторник, с требованием информации от шести производителей игрушек", - указывает телеканал.

Отмечается, что у компаний Little Learners Toys, Mattel, Miko, Curio, FoloToy и Keyi Robot потребовали разъяснить подробности об их политике передачи данных, тестировании игрушек на возможный психологический вред, а также мерах предосторожности для защиты детей от непристойного контента.