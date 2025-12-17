В Конгрессе США обеспокоились безопасностью игрушек с ИИ, сообщает NBC

https://ria.ru/20251217/kongress-2062714102.html
2025-12-17T16:59:00+03:00
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Американские сенаторы забеспокоились из-за безопасности игрушек с искусственным интеллектом для детей, запросив у производителей подробную информацию об их тестировании, сообщает телеканал NBC
со ссылкой на разосланные этим фирмам письма.
"Несколько сенаторов выразили обеспокоенность из-за игрушек с искусственным интеллектом в новой серии писем, направленных во вторник, с требованием информации от шести производителей игрушек", - указывает телеканал.
Отмечается, что у компаний Little Learners Toys, Mattel, Miko, Curio, FoloToy и Keyi Robot потребовали разъяснить подробности об их политике передачи данных, тестировании игрушек на возможный психологический вред, а также мерах предосторожности для защиты детей от непристойного контента.
В частности, конгрессмены хотят выяснить информацию о хранении личных данных, которые собираются игрушками, например о лице, голосе и эмоциональном состоянии пользователей, а также об их передаче третьим лицам - облачным сервисам и провайдерам ИИ-моделей.