В Конгрессе США обеспокоились безопасностью игрушек с ИИ, сообщает NBC - РИА Новости, 17.12.2025
16:59 17.12.2025
В Конгрессе США обеспокоились безопасностью игрушек с ИИ, сообщает NBC
https://ria.ru/20251217/roblox-2062667822.html
2025
В Конгрессе США обеспокоились безопасностью игрушек с ИИ, сообщает NBC

NBC: сенаторы обеспокоились безопасностью игрушек с ИИ для детей

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне. 30 сентября 2025
Здание Капитолия в Вашингтоне. 30 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. 30 сентября 2025. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Американские сенаторы забеспокоились из-за безопасности игрушек с искусственным интеллектом для детей, запросив у производителей подробную информацию об их тестировании, сообщает телеканал NBC со ссылкой на разосланные этим фирмам письма.
"Несколько сенаторов выразили обеспокоенность из-за игрушек с искусственным интеллектом в новой серии писем, направленных во вторник, с требованием информации от шести производителей игрушек", - указывает телеканал.
Отмечается, что у компаний Little Learners Toys, Mattel, Miko, Curio, FoloToy и Keyi Robot потребовали разъяснить подробности об их политике передачи данных, тестировании игрушек на возможный психологический вред, а также мерах предосторожности для защиты детей от непристойного контента.
В частности, конгрессмены хотят выяснить информацию о хранении личных данных, которые собираются игрушками, например о лице, голосе и эмоциональном состоянии пользователей, а также об их передаче третьим лицам - облачным сервисам и провайдерам ИИ-моделей.
Стартовая страница игровой площадки Roblox - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
РКН: создатели Roblox готовы привести игру в соответствие с законами
