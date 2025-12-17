КМЗ начал проект импортозамещения электродвижителей для судов

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) приступил к реализации проекта импортозамещения: разработке электрических движительных комплексов для широкой номенклатуры гражданских судов, бюджет проекта составляет почти полмиллиарда рублей, сообщил РИА Новости исполнительный директор холдинга Михаил Даниленко.

Ранее данные агрегаты поставляли шведско-швейцарская транснациональная корпорация ABB (Asea Brown Boveri) и немецкая Schottel.

Движители, техническое название которых электрические винто-рулевые колонки (ЭВРК), предназначены для оснащения аварийно-спасательных, вспомогательных, научно-исследовательских, пассажирских и специальных судов.

"Применение ЭВРК позволяет повысить маневренность судов, упростить компоновку энергетических установок и снизить эксплуатационные затраты. В рамках формируемого типоряда предусмотрены различные варианты конструктивного исполнения, включая исполнения для судов ледового и неледового классов", - сказал Даниленко.

Общий бюджет проекта составляет 469,225 миллиона рублей, в том числе: бюджетные средства - 375,38 миллиона рублей, внебюджетные средства - 93,845 миллиона рублей.

"Дополнительно рассматривается возможность увеличения общего бюджета проекта до 865 миллионов рублей. Потенциальный рост связан с расширением мощностного типоряда в сторону меньших мощностей, не охваченных действующей субсидией, при этом данные решения востребованы для судов мало- и среднетоннажного флота", - отметил директор КМЗ.

Даниленко также указал, что проект является частью программы импортозамещения судового комплектующего оборудования и направлен на формирование в России собственной линейки электрических движителей широкого мощностного диапазона: до 5 мегаватт.