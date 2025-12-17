Рейтинг@Mail.ru
КМЗ начал проект импортозамещения электродвижителей для судов - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/kmz-2062548631.html
КМЗ начал проект импортозамещения электродвижителей для судов
КМЗ начал проект импортозамещения электродвижителей для судов - РИА Новости, 17.12.2025
КМЗ начал проект импортозамещения электродвижителей для судов
Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) приступил к реализации проекта импортозамещения: разработке электрических... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T09:35:00+03:00
2025-12-17T09:35:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023651471_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_b5e2bf31da1e7217ea5b559a7913809d.jpg
https://ria.ru/20250828/liksutov-2038022799.html
https://ria.ru/20250725/garbuzov-2031270511.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023651471_160:0:1121:721_1920x0_80_0_0_0b3a3f9e453ed31cdc5621adbb52accb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
КМЗ начал проект импортозамещения электродвижителей для судов

КМЗ начал проект импортозамещения электродвижителей для судов в полмиллиарда руб

© Фото : КМЗМалооборотный двигатель большой мощности компании КМЗ
Малооборотный двигатель большой мощности компании КМЗ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : КМЗ
Малооборотный двигатель большой мощности компании КМЗ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) приступил к реализации проекта импортозамещения: разработке электрических движительных комплексов для широкой номенклатуры гражданских судов, бюджет проекта составляет почти полмиллиарда рублей, сообщил РИА Новости исполнительный директор холдинга Михаил Даниленко.
Ранее данные агрегаты поставляли шведско-швейцарская транснациональная корпорация ABB (Asea Brown Boveri) и немецкая Schottel.
Ликсутов: испытательную башню для лифтов построят на столичном КМЗ - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Ликсутов: испытательную башню для лифтов построят на столичном КМЗ
28 августа, 11:00
Движители, техническое название которых электрические винто-рулевые колонки (ЭВРК), предназначены для оснащения аварийно-спасательных, вспомогательных, научно-исследовательских, пассажирских и специальных судов.
"Применение ЭВРК позволяет повысить маневренность судов, упростить компоновку энергетических установок и снизить эксплуатационные затраты. В рамках формируемого типоряда предусмотрены различные варианты конструктивного исполнения, включая исполнения для судов ледового и неледового классов", - сказал Даниленко.
Общий бюджет проекта составляет 469,225 миллиона рублей, в том числе: бюджетные средства - 375,38 миллиона рублей, внебюджетные средства - 93,845 миллиона рублей.
"Дополнительно рассматривается возможность увеличения общего бюджета проекта до 865 миллионов рублей. Потенциальный рост связан с расширением мощностного типоряда в сторону меньших мощностей, не охваченных действующей субсидией, при этом данные решения востребованы для судов мало- и среднетоннажного флота", - отметил директор КМЗ.
Даниленко также указал, что проект является частью программы импортозамещения судового комплектующего оборудования и направлен на формирование в России собственной линейки электрических движителей широкого мощностного диапазона: до 5 мегаватт.
"В дальнейшем планируется изготовление опытных образцов, проведение стендовых и сертификационных испытаний, а также подготовка продукции к серийному производству", - сказал Даниленко.
Макет лифта КМЗ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Гарбузов: макет лифта КМЗ станет экспозицией выставки "Та самая Москва"
25 июля, 07:13
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала