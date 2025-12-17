Китай имеет последовательную позицию по Украине, заявил МИД КНР

ПЕКИН, 17 дек - РИА Новости. Пекин проводит независимую и мирную внешнюю политику, позиция Китая по украинскому кризису последовательная и ясная, заявил на брифинге во среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя сообщения о готовности ряда стран ЕС шантажировать США по вопросу украинского кризиса сближением с Китаем.
"Китай последовательно проводит независимую мирную внешнюю политику, придерживается принципов развития отношений и сотрудничества со всеми странами на основе Пяти принципов мирного сосуществования", - сказал дипломат, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать соответствующую информацию.
Го Цзякунь подчеркнул, что "позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, Пекин поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию, и надеется, что все стороны как можно скорее достигнут справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения путем диалога и переговоров".