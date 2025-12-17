Китай имеет последовательную позицию по Украине, заявил МИД КНР

ПЕКИН, 17 дек - РИА Новости. Пекин проводит независимую и мирную внешнюю политику, позиция Китая по украинскому кризису последовательная и ясная, заявил на брифинге во среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя сообщения о готовности ряда стран ЕС шантажировать США по вопросу украинского кризиса сближением с Китаем.