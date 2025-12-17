Рейтинг@Mail.ru
10:46 17.12.2025
Китай имеет последовательную позицию по Украине, заявил МИД КНР
Пекин проводит независимую и мирную внешнюю политику, позиция Китая по украинскому кризису последовательная и ясная, заявил на брифинге во среду официальный... РИА Новости, 17.12.2025
ПЕКИН, 17 дек - РИА Новости. Пекин проводит независимую и мирную внешнюю политику, позиция Китая по украинскому кризису последовательная и ясная, заявил на брифинге во среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя сообщения о готовности ряда стран ЕС шантажировать США по вопросу украинского кризиса сближением с Китаем.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Великобритания, Франция и Германия будут сигнализировать о готовности дрейфовать в сторону КНР, если США будут продвигать не устраивающую ЕС сделку по Украине.
"Китай последовательно проводит независимую мирную внешнюю политику, придерживается принципов развития отношений и сотрудничества со всеми странами на основе Пяти принципов мирного сосуществования", - сказал дипломат, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать соответствующую информацию.
Го Цзякунь подчеркнул, что "позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, Пекин поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию, и надеется, что все стороны как можно скорее достигнут справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения путем диалога и переговоров".
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Китай приветствует прогресс в урегулировании на Украине, заявил посол
