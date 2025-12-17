Рейтинг@Mail.ru
КНР не пойдет на уступки в вопросе Тайваня, заявил китайский посол - РИА Новости, 17.12.2025
09:08 17.12.2025
КНР не пойдет на уступки в вопросе Тайваня, заявил китайский посол
Китай не пойдет ни на какие уступки в тайваньском вопросе, который является исключительно внутренним делом Китая, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 17.12.2025
в мире
китай
япония
тайвань
санаэ такаити
нэнси пелоси
чжан ханьхуэй
китай
япония
тайвань
в мире, китай, япония, тайвань, санаэ такаити, нэнси пелоси, чжан ханьхуэй
В мире, Китай, Япония, Тайвань, Санаэ Такаити, Нэнси Пелоси, Чжан Ханьхуэй
РИА Новости: посол Чжан Ханьхуэй назвал вопрос Тайваня для Китая красной линией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Китайский флаг - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Китайский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Китай не пойдет ни на какие уступки в тайваньском вопросе, который является исключительно внутренним делом Китая, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
"Тайваньский вопрос относится к ядру ключевых интересов Китая и представляет собой красную линию и непреодолимый предел. Тайвань является священной территорией Китая, а тайваньский вопрос - исключительно внутренним делом КНР. Решение тайваньского вопроса - это дело самих китайцев, не допускающее вмешательства никаких внешних сил", - сказал посол.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
МИД Китая сделал послу Японии серьезное представление
14 ноября, 05:57
По его словам, Япония "должна глубоко покаяться в истории агрессии и колонизации Тайваня и военных преступлениях милитаризма, быть осторожной в словах и поступках по тайваньскому вопросу".
"Однако шокирует, что действующий премьер-министр Японии публично озвучила ошибочные сигналы о возможности военного вмешательства в тайваньский вопрос, переступив запретную черту", - считает китайский дипломат.
По его словам, Китай "вынужден дать решительный отпор" для защиты суверенитета и территориальной целостности государства, а также "итогов Второй мировой войны, международной справедливости и человеческой совести, которые дались дорогой ценой крови и жизней".
"Китайский народ преисполнен миролюбия и добрососедства, но по вопросам государственного суверенитета и территориальной целостности не допустит ни малейших уступок. В четырех китайско-японских политических документах японское правительство дало четкие обязательства по тайваньскому вопросу, имеющие силу международного права без каких-либо двусмысленных толкований. Независимо от правящей партии или руководителя, Япония обязана их соблюдать. Страна, лишенная доверия, не может занимать достойного места в мире. Китай призывает Японию незамедлительно исправить ошибки. В случае дальнейших провокаций все страны и народы, выступающие за справедливость, имеют право на повторный разбор исторических преступлений Японии и несут ответственность за то, чтобы решительно предотвратить возрождение японского милитаризма", - сказал посол.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Китай выразил протест из-за заявлений Японии в отношении Тайваня
10 ноября, 14:19
Он подчеркнул, что международное сообщество "должно проявлять высокую настороженность и решительно останавливать любые попытки возрождения милитаризма и реваншизма, совместно защищать послевоенный международный порядок и мир во всем мире".
Токио и Пекин переживают сейчас период охлаждения в отношениях после высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что непредвиденная ситуация вокруг Тайваня, "если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, как ни посмотри, то это можно будет расценивать как экзистенциальный кризис". Как выяснилось впоследствии, этот ответ не был подготовлен как официальный, а стал импровизацией Такаити. В ответ генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь на странице в соцсети X написал: "Ничего не остается как не колеблясь ни мгновения сломать эту грязную шею, которая влезла без спроса. Вы к этому готовы?". Затем пост был удален. Последовала серия взаимных протестов и вызовов послов. Через 10 дней после высказываний Такаити в середине ноября министерство образования и министерство культуры и туризма Китая призвали своих граждан воздержаться от поездок в Японию из-за ухудшения ситуации с безопасностью, а тем, кто уже находится в Японии, повысить бдительность и усилить меры самозащиты. Китайские авиакомпании предложили пассажирам бесплатный возврат билетов в Японию. На фоне обострения отношений в Китае стали отменять выступления японских артистов и прокат японских фильмов.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. И Китай, и Тайвань в последние годы наращивают военную активность в регионе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Трамп заявил, что Китай не будет предпринимать шагов в отношении Тайваня
2 ноября, 18:55
 
В миреКитайЯпонияТайваньСанаэ ТакаитиНэнси ПелосиЧжан Ханьхуэй
 
 
