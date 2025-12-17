https://ria.ru/20251217/kipr-2062517135.html
Кипр хочет восстановить авиасообщение с Россией после конфликта на Украине
Власти Кипра надеются возобновить авиасообщение и экономические связи с Россией после завершения конфликта на Украине, такое заявление сделал глава комитета... РИА Новости, 17.12.2025
Кипр хочет восстановить авиасообщение с Россией после конфликта на Украине
Георгиадис: Кипр хочет вернуть авиасообщение с РФ после конфликта на Украине