01:53 17.12.2025 (обновлено: 02:26 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/kipr-2062517135.html
Кипр хочет восстановить авиасообщение с Россией после конфликта на Украине
Кипр хочет восстановить авиасообщение с Россией после конфликта на Украине

Георгиадис: Кипр хочет вернуть авиасообщение с РФ после конфликта на Украине

© Pixabay / Dimitris VetsikasВид на Лимасол
Вид на Лимасол - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Pixabay / Dimitris Vetsikas
Вид на Лимасол. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Власти Кипра надеются возобновить авиасообщение и экономические связи с Россией после завершения конфликта на Украине, такое заявление сделал глава комитета парламента страны по иностранным делам Харис Георгиадис в беседе с газетой "Известия".
"Мы рассчитываем на восстановление авиасообщения и наших более широких экономических связей с Россией", - сказал депутат.
Посольство Кипра ранее объявило о начале работы визовых центров в ряде городов России. В МИД объяснили данное решение тем, что в Европе понимают размер потерь от прекращения потока российских туристов.
Фестиваль документального кино RT.Док: Время наших героев на Кипре - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
На Кипре завершился фестиваль российского кино "RT.Док"
14 октября, 07:30
 
