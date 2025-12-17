https://ria.ru/20251217/khranenie-2062638929.html
ВС России решили задачу защищенности арсеналов, заявил Белоусов
ВС России решили задачу защищенности арсеналов, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.12.2025
ВС России решили задачу защищенности арсеналов, заявил Белоусов
Вооруженные силы России решили задачу защищенности арсеналов, мест хранения вооружения и техники, в 2026 нужно сформировать многоуровневую систему хранения,... РИА Новости, 17.12.2025
россия
2025
ВС России решили задачу защищенности арсеналов, заявил Белоусов
Белоусов призвал к формированию многоуровневой военной системы хранения