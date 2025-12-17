Рейтинг@Mail.ru
ВС России решили задачу защищенности арсеналов, заявил Белоусов
14:25 17.12.2025 (обновлено: 14:36 17.12.2025)
ВС России решили задачу защищенности арсеналов, заявил Белоусов
ВС России решили задачу защищенности арсеналов, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.12.2025
ВС России решили задачу защищенности арсеналов, заявил Белоусов
Вооруженные силы России решили задачу защищенности арсеналов, мест хранения вооружения и техники, в 2026 нужно сформировать многоуровневую систему хранения,... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:25:00+03:00
2025-12-17T14:36:00+03:00
вооруженные силы рф
андрей белоусов
россия
россия
вооруженные силы рф, андрей белоусов, россия
Вооруженные силы РФ, Андрей Белоусов, Россия
ВС России решили задачу защищенности арсеналов, заявил Белоусов

Белоусов призвал к формированию многоуровневой военной системы хранения

Андрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России решили задачу защищенности арсеналов, мест хранения вооружения и техники, в 2026 нужно сформировать многоуровневую систему хранения, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
"В текущем году в целом решена задача защищенности арсеналов, мест хранения вооружения, топлива и техники. В следующем году необходимо завершить формирование многоуровневой системы хранения. Для повышения гибкости и оперативности поставок – завершить первый этап цифровизации учетных процессов материально-технического обеспечения", - сказал Белоусов.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Белоусов назвал важнейший вопрос для ВС России
Вооруженные силы РФ, Андрей Белоусов, Россия
 
 
