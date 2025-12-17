Русские звезды стали кошмаром для клуба Овечкина. "Вашингтон" идет на дно

"Вашингтон" крупно проиграл "Миннесоте" в матче чемпионата НХЛ. Александр Овечкин впервые в сезоне не забил в пяти играх подряд, а его команду уложили на лопатки русские звезды "Уайлд", среди которых Владимир Тарасенко сотворил красоту, и рядом исторических достижений отметился Кирилл Капризов.

"Вашингтон" переживает новый спад

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" в период с середины ноября по начало декабря отметились яркой игрой и потрясающими результатами. Добыв десять побед в 12 матчах и набрав за этот отрезок 23 очка из 24 возможных, подопечные Спенсера Карбери оформили резкий подъем из нижней части турнирной таблицы чемпионата до лидирующих позиций в Восточной конференции и Столичного дивизиона. В один момент "Вашингтон" даже единолично возглавлял таблицы Востока и своего дивизиона, а своей игрой доказывал звание одного из лучших коллективов лиги. В некоторых рейтингах "Кэпиталз" и вовсе были среди претендентов на чемпионство.

При этом подопечным Спенсера Карбери пришлось перенести очень высокие нагрузки, ведь с учетом своеобразного календаря регулярного сезона Национальной хоккейной лиги у столичной команды фактически не было выходных. Хоккеисты "Вашингтона" буквально играли через не могу и доставали из себя последние силы и эмоции, а главный тренер "Кэпс" признавал проблемой тот факт, что его игроки работают на износ, и отмечал наличие череды травм в его коллективе. Оттого очевидной и вполне естественной была яркая и эмоциональная радость Овечкина и компании после победы над "Коламбус Блю Джекетс", когда Карбери дал команде сразу два выходных дня. Этот жест тренера игроки "Вашингтона" восприняли как победу в важном матче или крупном турнире.

Казалось, что с новыми силами "Кэпиталз" продолжат поход за новыми победами и закрепятся в статусе лидеров конференции и своего дивизиона. Однако у команды Карбери что-то пошло не так.

Сперва "Вашингтон" проиграл на своей площадке "Каролине Харрикейнз" — главному конкуренту в борьбе за лидерство на Востоке и в Столичном дивизионе. "Кэпс" уступали "ураганам" во многих игровых компонентах и лишь благодаря уверенной игре своего голкипера и реализации редких голевых моментов дважды по ходу встречи вели в счете, но в итоге не удержали победу и проиграли в буллитной серии. Ту неудачу можно было списать на элементарный игровой тонус, которого "Вашингтону" банально не хватило, а у "Каролины" было в избытке. Но следующие матчи показали, что дело не только в тонусе.

В дальнейшем "Кэпиталз" отправились на двухматчевую выездную серию, которая обернулась для подопечных Карбери крахом и громким провалом.

Еще накануне "Вашингтон" был разбит в Виннипеге местными "Джетс", которые по ходу матча вели со счетом 5:0. Сухого разгрома "столичные" избежали лишь благодаря голу в концовке встречи при игре в большинстве в формате "5 на 3". В той голевой атаке поучаствовал и Александр Овечкин, оформивший ряд исторических достижений. Но вряд ли сам Овечкин и кто-либо еще в клубе обратили на это внимание с учетом счета на табло.

Сегодня же "Кэпиталз", навестив "Миннесоту Уайлд", пошли по тому же пути, но не смогли сообразить даже одного гола. "Дикари", набравшие отличный ход и вышедшие на победную серию, откровенно не пощадили соперников из столицы США и "наградили" их унизительными 0:5 в итоговом протоколе матча.

© Фото : Социальные сети НХЛ Александр Овечкин © Фото : Социальные сети НХЛ Александр Овечкин

Капризов бьет рекорды, Тарасенко творит шедевры

За унижение "Вашингтона" всеми руками взялись российские звезды "Миннесоты". С самого начала матча "Уайлд" обрушили на гостей волну атак, и уже на третьей минуте Владимир Тарасенко открыл счет. Звездный новичок "дикарей" Куинн Хьюз доставил шайбу в чужую зону, и через мгновение ее подхватил Данила Юров. Молодой российский форвард "Миннесоты" сделал отличную передачу из-за ворот через зону слота прямо на Тарасенко, перед которым образовался открытый коридор на ворота. Владимир продемонстрировал всем свой великолепный бросок и прямо перед носом у Александра Овечкина оформил быстрый гол в матче.

"Вашингтон" формально оказывал сопротивление и охотно шел в размен атаками, но действительно опасных бросков по воротам Филипа Густавссона "Кэпиталз" не наносили. При этом у "столичных" хватало ошибок при несоблюдении игровой дисциплины, за что "Миннесота" охотно наказывала.

В середине второго периода "Уайлд" со второй попытки реализовали большинство. Кирилл Капризов, перед стартом сезона подписавший рекордный многомиллионный контракт с "Миннесотой", подкараулил отскок перед воротами "Вашингтона" после дальнего броска все того же Хьюза и броском в одно касание с неудобной руки отправил шайбу в сетку.

Благодаря этому голу Капризов занял чистое второе место в списке лучших снайперов в истории клуба — россиянин забросил 206-ю шайбу в карьере в чемпионатах НХЛ в стане "Миннесоты" и оставил позади Микко Койву. Кирилла по голам за "Уайлд" в "регулярках" лиги опережает лишь Мариан Габорик (219 шайб). Капризов также стал новым рекордсменом клуба по числу шайб, заброшенных в чемпионатах лиги при игре в большинстве (70). В текущем же сезоне Кирилл открыл третий десяток голов и, забросив 21-ю шайбу в чемпионате, вошел в тройку лучших снайперов первенства: впереди лишь канадцы Натан Маккиннон (26 голов) и Морган Гики (24).

© Getty Images / David Berding Хоккеист "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов © Getty Images / David Berding Хоккеист "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов

В дальнейшем "Миннесота", держа в уме способность "Вашингтона" взвинтить темп в третьей 20-минутке, решающий период провела образцово и отправила гостей в нокаут.

В самом начале периода Владимир Тарасенко после удачной игры Данилы Юрова на вбрасывании в чужой зоне подхватил шайбу, которая неистово скакала по льду, и, слегка ее обработав, искусно бросил по воротам. Голкипер "Вашингтона" оказался к этому не готов.

Для 34-летнего российского форварда "Миннесоты" сегодняшний матч стал первым в сезоне, в котором он оформил дубль. Последний раз две шайбы за игру он забрасывал еще в январе в прошлом розыгрыше "регулярки", когда выступал за "Детройт Ред Уингз".

© Getty Images / Ellen Schmidt Хоккеист "Миннесоты Уайлд" Владимир Тарасенко © Getty Images / Ellen Schmidt Хоккеист "Миннесоты Уайлд" Владимир Тарасенко

Через несколько минут после своего второго гола Тарасенко организовал еще одну голевую атаку, но не стал идти на хет-трик, а сыграл специально на Данилу Юрова, который выступил ассистентом в обеих шайбах Владимира. Опытный форвард "Уайлд" сотворил самый настоящий шедевр: на скорости вошел в зону, спрятал шайбу от защитника "Вашингтона" Расмуса Сандина и, добравшись до ворот, сделал скрытый пас на пятак, куда накатывал Юров. Данила, проводящий свой дебютный сезон в НХЛ, с близкого расстояния "прошил" вратаря.

Точку в матче "Миннесота" поставила без участия россиян: "Уайлд" не просто не дали "столичным" реализовать большинство, но и сами забили в меньшинстве усилиями Мэтта Болди.

В итоге 5:0 — "Миннесота" одержала пятую победу подряд, а "Вашингтон" потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах чемпионата. За этот отрезок "Кэпс" пропустили 15 шайб и откатились на несколько позиций вниз в турнирной таблице. Теперь команда Карбери не входит в число лидеров Столичного дивизиона, а ее зависимость от голов Овечкина выглядит все более явной. Александр Михайлович впервые в сезоне не забил в пяти матчах подряд. Свои последние на данный момент шайбы лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ забросил порядка двух недель назад на выезде в Сан-Хосе. Впереди у "Вашингтона" два домашних матча подряд. "Кэпиталз" примут "Детройт" и "Торонто Мейпл Лифс".