Рейтинг@Mail.ru
Русские звезды стали кошмаром для клуба Овечкина. "Вашингтон" идет на дно - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:45 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/khokkey-2062537030.html
Русские звезды стали кошмаром для клуба Овечкина. "Вашингтон" идет на дно
Русские звезды стали кошмаром для клуба Овечкина. "Вашингтон" идет на дно - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Русские звезды стали кошмаром для клуба Овечкина. "Вашингтон" идет на дно
"Вашингтон" крупно проиграл "Миннесоте" в матче чемпионата НХЛ. Александр Овечкин впервые в сезоне не забил в пяти играх подряд, а его команду уложили на... РИА Новости Спорт, 17.12.2025
2025-12-17T07:45:00+03:00
2025-12-17T07:45:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
миннесота уайлд
александр овечкин
кирилл капризов
владимир тарасенко
данила юров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059408492_0:100:1081:708_1920x0_80_0_0_b416405a3a4b87545a7bb16901577bba.jpg
/20251214/khokkey-2061917509.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Андрей Сенченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867866653_804:0:2072:1268_100x100_80_0_0_453fe207d04b054e5d7318eec0527012.jpg
Андрей Сенченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867866653_804:0:2072:1268_100x100_80_0_0_453fe207d04b054e5d7318eec0527012.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059408492_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_7f5f75af1acce8bcb8201d3c671cfc94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, миннесота уайлд, александр овечкин, кирилл капризов, владимир тарасенко, данила юров, материалы риа спорт, авторы риа новости спорт
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Миннесота Уайлд, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Данила Юров, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт
Русские звезды стали кошмаром для клуба Овечкина. "Вашингтон" идет на дно

"Миннесота" со счетом 5:0 обыграла "Вашингтон", Овечкин продлил серию без голов

© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"
Читать в
MaxДзен
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
"Вашингтон" крупно проиграл "Миннесоте" в матче чемпионата НХЛ. Александр Овечкин впервые в сезоне не забил в пяти играх подряд, а его команду уложили на лопатки русские звезды "Уайлд", среди которых Владимир Тарасенко сотворил красоту, и рядом исторических достижений отметился Кирилл Капризов.

"Вашингтон" переживает новый спад

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" в период с середины ноября по начало декабря отметились яркой игрой и потрясающими результатами. Добыв десять побед в 12 матчах и набрав за этот отрезок 23 очка из 24 возможных, подопечные Спенсера Карбери оформили резкий подъем из нижней части турнирной таблицы чемпионата до лидирующих позиций в Восточной конференции и Столичного дивизиона. В один момент "Вашингтон" даже единолично возглавлял таблицы Востока и своего дивизиона, а своей игрой доказывал звание одного из лучших коллективов лиги. В некоторых рейтингах "Кэпиталз" и вовсе были среди претендентов на чемпионство.
При этом подопечным Спенсера Карбери пришлось перенести очень высокие нагрузки, ведь с учетом своеобразного календаря регулярного сезона Национальной хоккейной лиги у столичной команды фактически не было выходных. Хоккеисты "Вашингтона" буквально играли через не могу и доставали из себя последние силы и эмоции, а главный тренер "Кэпс" признавал проблемой тот факт, что его игроки работают на износ, и отмечал наличие череды травм в его коллективе. Оттого очевидной и вполне естественной была яркая и эмоциональная радость Овечкина и компании после победы над "Коламбус Блю Джекетс", когда Карбери дал команде сразу два выходных дня. Этот жест тренера игроки "Вашингтона" восприняли как победу в важном матче или крупном турнире.
Казалось, что с новыми силами "Кэпиталз" продолжат поход за новыми победами и закрепятся в статусе лидеров конференции и своего дивизиона. Однако у команды Карбери что-то пошло не так.
Сперва "Вашингтон" проиграл на своей площадке "Каролине Харрикейнз" — главному конкуренту в борьбе за лидерство на Востоке и в Столичном дивизионе. "Кэпс" уступали "ураганам" во многих игровых компонентах и лишь благодаря уверенной игре своего голкипера и реализации редких голевых моментов дважды по ходу встречи вели в счете, но в итоге не удержали победу и проиграли в буллитной серии. Ту неудачу можно было списать на элементарный игровой тонус, которого "Вашингтону" банально не хватило, а у "Каролины" было в избытке. Но следующие матчи показали, что дело не только в тонусе.
В дальнейшем "Кэпиталз" отправились на двухматчевую выездную серию, которая обернулась для подопечных Карбери крахом и громким провалом.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
"Вашингтон" снова терпит крах? Овечкин обошел Ягра, но опять не забил
14 декабря, 06:55
Еще накануне "Вашингтон" был разбит в Виннипеге местными "Джетс", которые по ходу матча вели со счетом 5:0. Сухого разгрома "столичные" избежали лишь благодаря голу в концовке встречи при игре в большинстве в формате "5 на 3". В той голевой атаке поучаствовал и Александр Овечкин, оформивший ряд исторических достижений. Но вряд ли сам Овечкин и кто-либо еще в клубе обратили на это внимание с учетом счета на табло.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
17 декабря 2025 • начало в 04:00
Завершен
Миннесота
5 : 0
Вашингтон
02:09 • Владимир Тарасенко
(Данила Юров, Брок Фабер)
32:51 • Кирилл Капризов
(Юэль Эрикссон Эк, Квин Хьюс)
44:23 • Владимир Тарасенко
(Данила Юров)
48:53 • Данила Юров
(Владимир Тарасенко)
54:12 • Мэттью Болди
(Мэтт Кирстед)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сегодня же "Кэпиталз", навестив "Миннесоту Уайлд", пошли по тому же пути, но не смогли сообразить даже одного гола. "Дикари", набравшие отличный ход и вышедшие на победную серию, откровенно не пощадили соперников из столицы США и "наградили" их унизительными 0:5 в итоговом протоколе матча.
© Фото : Социальные сети НХЛАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : Социальные сети НХЛ
Александр Овечкин

Капризов бьет рекорды, Тарасенко творит шедевры

За унижение "Вашингтона" всеми руками взялись российские звезды "Миннесоты". С самого начала матча "Уайлд" обрушили на гостей волну атак, и уже на третьей минуте Владимир Тарасенко открыл счет. Звездный новичок "дикарей" Куинн Хьюз доставил шайбу в чужую зону, и через мгновение ее подхватил Данила Юров. Молодой российский форвард "Миннесоты" сделал отличную передачу из-за ворот через зону слота прямо на Тарасенко, перед которым образовался открытый коридор на ворота. Владимир продемонстрировал всем свой великолепный бросок и прямо перед носом у Александра Овечкина оформил быстрый гол в матче.
"Вашингтон" формально оказывал сопротивление и охотно шел в размен атаками, но действительно опасных бросков по воротам Филипа Густавссона "Кэпиталз" не наносили. При этом у "столичных" хватало ошибок при несоблюдении игровой дисциплины, за что "Миннесота" охотно наказывала.
В середине второго периода "Уайлд" со второй попытки реализовали большинство. Кирилл Капризов, перед стартом сезона подписавший рекордный многомиллионный контракт с "Миннесотой", подкараулил отскок перед воротами "Вашингтона" после дальнего броска все того же Хьюза и броском в одно касание с неудобной руки отправил шайбу в сетку.
Благодаря этому голу Капризов занял чистое второе место в списке лучших снайперов в истории клуба — россиянин забросил 206-ю шайбу в карьере в чемпионатах НХЛ в стане "Миннесоты" и оставил позади Микко Койву. Кирилла по голам за "Уайлд" в "регулярках" лиги опережает лишь Мариан Габорик (219 шайб). Капризов также стал новым рекордсменом клуба по числу шайб, заброшенных в чемпионатах лиги при игре в большинстве (70). В текущем же сезоне Кирилл открыл третий десяток голов и, забросив 21-ю шайбу в чемпионате, вошел в тройку лучших снайперов первенства: впереди лишь канадцы Натан Маккиннон (26 голов) и Морган Гики (24).
© Getty Images / David BerdingХоккеист "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов
Хоккеист Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Getty Images / David Berding
Хоккеист "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов
В дальнейшем "Миннесота", держа в уме способность "Вашингтона" взвинтить темп в третьей 20-минутке, решающий период провела образцово и отправила гостей в нокаут.
В самом начале периода Владимир Тарасенко после удачной игры Данилы Юрова на вбрасывании в чужой зоне подхватил шайбу, которая неистово скакала по льду, и, слегка ее обработав, искусно бросил по воротам. Голкипер "Вашингтона" оказался к этому не готов.
Для 34-летнего российского форварда "Миннесоты" сегодняшний матч стал первым в сезоне, в котором он оформил дубль. Последний раз две шайбы за игру он забрасывал еще в январе в прошлом розыгрыше "регулярки", когда выступал за "Детройт Ред Уингз".
© Getty Images / Ellen SchmidtХоккеист "Миннесоты Уайлд" Владимир Тарасенко
Хоккеист Миннесоты Уайлд Владимир Тарасенко - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Getty Images / Ellen Schmidt
Хоккеист "Миннесоты Уайлд" Владимир Тарасенко
Через несколько минут после своего второго гола Тарасенко организовал еще одну голевую атаку, но не стал идти на хет-трик, а сыграл специально на Данилу Юрова, который выступил ассистентом в обеих шайбах Владимира. Опытный форвард "Уайлд" сотворил самый настоящий шедевр: на скорости вошел в зону, спрятал шайбу от защитника "Вашингтона" Расмуса Сандина и, добравшись до ворот, сделал скрытый пас на пятак, куда накатывал Юров. Данила, проводящий свой дебютный сезон в НХЛ, с близкого расстояния "прошил" вратаря.
Точку в матче "Миннесота" поставила без участия россиян: "Уайлд" не просто не дали "столичным" реализовать большинство, но и сами забили в меньшинстве усилиями Мэтта Болди.
В итоге 5:0 — "Миннесота" одержала пятую победу подряд, а "Вашингтон" потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах чемпионата. За этот отрезок "Кэпс" пропустили 15 шайб и откатились на несколько позиций вниз в турнирной таблице. Теперь команда Карбери не входит в число лидеров Столичного дивизиона, а ее зависимость от голов Овечкина выглядит все более явной. Александр Михайлович впервые в сезоне не забил в пяти матчах подряд. Свои последние на данный момент шайбы лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ забросил порядка двух недель назад на выезде в Сан-Хосе. Впереди у "Вашингтона" два домашних матча подряд. "Кэпиталз" примут "Детройт" и "Торонто Мейпл Лифс".
© Фото : x.com/capitalsАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : x.com/capitals
Александр Овечкин
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзМиннесота УайлдАлександр ОвечкинКирилл КапризовВладимир ТарасенкоДанила ЮровМатериалы РИА СпортАвторы РИА Новости Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Адмирал
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Уралмаш
    ЦСКА
    64
    86
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Металлург Мг
    1
    6
  • Волейбол
    Завершен
    Белогорье
    Динамо Москва
    0
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    98
    69
  • Баскетбол
    Завершен
    Партизан
    Виртус
    68
    86
  • Баскетбол
    Завершен
    Баскония
    Монако
    85
    73
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала