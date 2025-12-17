https://ria.ru/20251217/khokkey-2062533668.html
"Вашингтон" Овечкина потерпел разгромное поражение от "Миннесоты" Капризова
"Вашингтон" Овечкина потерпел разгромное поражение от "Миннесоты" Капризова
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" крупно проиграли "Миннесоте Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 17.12.2025
"Вашингтон" Овечкина потерпел разгромное поражение от "Миннесоты" Капризова
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" крупно проиграли "Миннесоте Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0). В составе "Миннесоты" дубль оформил российский нападающий Владимир Тарасенко (3-я и 45-я минуты), еще по шайбе забросили россияне Кирилл Капризов (33) и Данила Юров (49), а также Мэтт Болди (55).
Капризов оформил 70-й гол при игре в большинстве за карьеру в чемпионатах НХЛ и установил новый рекорд "Миннесоты" по этому показателю. Россиянин также забросил 206-ю шайбу в "регулярках" лиги и занял чистое второе место в списке лучших снайперов в истории франшизы, опередив Микко Койву.
Владимир Тарасенко также отметился голевой передачей и был признан первой звездой матча. Данила Юров записал на свой счет два результативных паса и стал третьей звездой встречи.
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 15 минут игрового времени, не нанес ни одного броска в створ ворот, применил три силовых приема и завершил матч с показателем полезности "минус 2". Овечкин продлил личную безголевую серию до пяти матчей и впервые в сезоне не смог отметиться голами в пяти играх подряд.
"Вашингтон" потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Миннесота" одержала пятую победу подряд.