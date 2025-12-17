Рейтинг@Mail.ru
"Вашингтон" Овечкина потерпел разгромное поражение от "Миннесоты" Капризова
Хоккей
 
06:46 17.12.2025 (обновлено: 11:11 17.12.2025)
"Вашингтон" Овечкина потерпел разгромное поражение от "Миннесоты" Капризова
"Вашингтон" Овечкина потерпел разгромное поражение от "Миннесоты" Капризова - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
"Вашингтон" Овечкина потерпел разгромное поражение от "Миннесоты" Капризова
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" крупно проиграли "Миннесоте Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 17.12.2025
/20251217/khokkey-2062530973.html
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, миннесота уайлд, александр овечкин, кирилл капризов, владимир тарасенко, данила юров
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Миннесота Уайлд, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Данила Юров
"Вашингтон" Овечкина потерпел разгромное поражение от "Миннесоты" Капризова

"Миннесота" обыграла "Вашингтон" Овечкина благодаря голам Тарасенко и Капризова

© Фото : x.com/nhlАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : x.com/nhl
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" крупно проиграли "Миннесоте Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0). В составе "Миннесоты" дубль оформил российский нападающий Владимир Тарасенко (3-я и 45-я минуты), еще по шайбе забросили россияне Кирилл Капризов (33) и Данила Юров (49), а также Мэтт Болди (55).
17 декабря 2025 • начало в 04:00
Завершен
Миннесота
5 : 0
Вашингтон
02:09 • Владимир Тарасенко
(Данила Юров, Брок Фабер)
32:51 • Кирилл Капризов
(Юэль Эрикссон Эк, Квин Хьюс)
44:23 • Владимир Тарасенко
(Данила Юров)
48:53 • Данила Юров
(Владимир Тарасенко)
54:12 • Мэттью Болди
(Мэтт Кирстед)
Капризов оформил 70-й гол при игре в большинстве за карьеру в чемпионатах НХЛ и установил новый рекорд "Миннесоты" по этому показателю. Россиянин также забросил 206-ю шайбу в "регулярках" лиги и занял чистое второе место в списке лучших снайперов в истории франшизы, опередив Микко Койву.
Владимир Тарасенко также отметился голевой передачей и был признан первой звездой матча. Данила Юров записал на свой счет два результативных паса и стал третьей звездой встречи.
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 15 минут игрового времени, не нанес ни одного броска в створ ворот, применил три силовых приема и завершил матч с показателем полезности "минус 2". Овечкин продлил личную безголевую серию до пяти матчей и впервые в сезоне не смог отметиться голами в пяти играх подряд.
"Вашингтон" потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Миннесота" одержала пятую победу подряд.
