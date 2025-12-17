Пенсионера и его внука застрелили при попытке мобилизации под Херсоном

ДОНЕЦК, 17 дек – РИА Новости. Сотрудники военкомата и полицейский спецназ на Украине застрелили в селе Кобзарцы Херсонской области 70-летнего мужчину и его внука, которого пытались насильно мобилизовать, рассказал РИА Новости глава Снигиревского района Юрий Барбашов.

"Вениамин Трачук вступил в стрелковый бой с сотрудниками ТЦК (территориального центра комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.), которые пытались мобилизовать его внука. Из-за потерь украинские силовики вызвали для штурма дома пенсионера полицейский спецназ. В результате шестичасовой перестрелки Трачук и его внук погибли", - сказал Барбашов.

Он добавил, что украинские силовые структуры, по имеющимся сведениям, потеряли семь человек убитыми и двух ранеными.

"Украинские СМИ попытались замолчать данный инцидент. Даже на фоне постоянных новостей о сопротивлении жителей Украины мобилизации он оказался из ряда вон выходящим", - подытожил Барбашов.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.