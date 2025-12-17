Рейтинг@Mail.ru
Пенсионера и его внука застрелили при попытке мобилизации под Херсоном - РИА Новости, 17.12.2025
05:51 17.12.2025
Пенсионера и его внука застрелили при попытке мобилизации под Херсоном
Пенсионера и его внука застрелили при попытке мобилизации под Херсоном - РИА Новости, 17.12.2025
Пенсионера и его внука застрелили при попытке мобилизации под Херсоном
Сотрудники военкомата и полицейский спецназ на Украине застрелили в селе Кобзарцы Херсонской области 70-летнего мужчину и его внука, которого пытались насильно... РИА Новости, 17.12.2025
Пенсионера и его внука застрелили при попытке мобилизации под Херсоном

РИА Новости: сотрудники ТЦК под Херсоном застрелили пенсионера и внука

ДОНЕЦК, 17 дек – РИА Новости. Сотрудники военкомата и полицейский спецназ на Украине застрелили в селе Кобзарцы Херсонской области 70-летнего мужчину и его внука, которого пытались насильно мобилизовать, рассказал РИА Новости глава Снигиревского района Юрий Барбашов.
"Вениамин Трачук вступил в стрелковый бой с сотрудниками ТЦК (территориального центра комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.), которые пытались мобилизовать его внука. Из-за потерь украинские силовики вызвали для штурма дома пенсионера полицейский спецназ. В результате шестичасовой перестрелки Трачук и его внук погибли", - сказал Барбашов.
Жители Николаева застрелили сотрудника ТЦК
Вчера, 02:00
Жители Николаева застрелили сотрудника ТЦК
Вчера, 02:00
Он добавил, что украинские силовые структуры, по имеющимся сведениям, потеряли семь человек убитыми и двух ранеными.
"Украинские СМИ попытались замолчать данный инцидент. Даже на фоне постоянных новостей о сопротивлении жителей Украины мобилизации он оказался из ряда вон выходящим", - подытожил Барбашов.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.
Принудительную мобилизацию в Одессе стали проводить вместе с цыганами
14 декабря, 03:05
Принудительную мобилизацию в Одессе стали проводить вместе с цыганами
14 декабря, 03:05
 
