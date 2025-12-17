В Харькове прогремели взрывы

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное".

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит лишь в части Харьковской области.

"В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".