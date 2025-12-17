https://ria.ru/20251217/khakery-2062537713.html
Эксперты рассказали, когда хакеры будут привлекать ИИ для написания вирусов
Эксперты рассказали, когда хакеры будут привлекать ИИ для написания вирусов - РИА Новости, 17.12.2025
Эксперты рассказали, когда хакеры будут привлекать ИИ для написания вирусов
Неквалифицированные хакеры в 2026 году станут массово применять искусственный интеллект для генерации простого вредоносного ПО, рассказали РИА Новости в ГК... РИА Новости, 17.12.2025
технологии
технологии
Эксперты рассказали, когда хакеры будут привлекать ИИ для написания вирусов
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Неквалифицированные хакеры в 2026 году станут массово применять искусственный интеллект для генерации простого вредоносного ПО, рассказали РИА Новости в ГК "Солар".
"Низкоквалифицированные злоумышленники будут массово использовать ИИ (вайб-кодинг) для генерации простого вредоносного ПО – тем более признаки потенциального использования этого метода для создания вредоносного ПО эксперты Solar 4RAYS видели в расследованиях целевых атак в этом году", - сказали в компании.
По прогнозам экспертов, профессиональные группировки хакеров, которые совершают целенаправленные атаки, будут применять ИИ-агенты на базе больших языковых моделей как для подготовки самих атак, так и для управления ими.
"Прецеденты атак, для подготовки которых использовали ИИ-модели, уже есть: например, разработчик Claude AI, компания Anthropic, в этом году рассказывала, как пресекла попытку использования ее модели во вредоносных целях. Похожими случаями делился и OpenAI – разработчик ChatGPT", - отметили в ГК "Солар".