Раскрыто, сколько хакеры тратят на успешную атаку на российскую компанию

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Хакерам чаще всего достаточно бюджета в 1 миллион рублей для организации успешной кибератаки на российскую компанию, говорится в докладе "Росконгресса" "Экономика информационной безопасности: логика принятия решений и роль руководителей служб ИБ в формировании бюджета", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Компании, которые регулярно проверяют свою защиту и должны лучше понимать реальные уязвимости, дают завышенные оценки защищенности. По результатам исследования "Недопустимое событие 2025. Цифровой краш тест российского бизнеса" бюджета в 1 миллион рублей было достаточно, чтобы реализовать недопустимое событие у трех из пяти компаний, причем 67% были взломаны простыми атаками", - говорится в докладе.
Стоимость взлома складывается из квалификации хакеров, используемого инструментария, инфраструктуры, отрасли экономики, уровня зрелости систем информационной безопасности, принимаемых мер реагирования, цепочки кибератаки и времени атакующего.
Авторы доклада опросили руководителей служб информационной безопасности российских компаний и пришли к выводу, что большинство из них существенно переоценивают стоимость успешной кибератаки на их предприятие.
Так, почти половина участников исследования оценила стоимость атаки на свою компанию на максимальном уровне – выше 10 миллионов рублей.
Хакеры стали меньше интересоваться банками
5 декабря, 07:54
Оказалось, что службы безопасности часто путают техническую сложность взлома со стоимостью атаки для злоумышленников. "Видя тщательно выстроенную защиту, они переоценивают экономические барьеры для атакующих, не учитывая существование специализированного рынка услуг киберпреступности и готовых инструментов", - объясняет "Росконгресс".
Адекватной оценке рисков также мешает незрелость систем управления. "Детальное понимание критических активов и угроз ведет к более реалистичным оценкам. Зрелость в управлении информационной безопасностью коррелирует не с завышением оценок, а с их точностью", – говорится в докладе.
Авторы приходят к выводу, что российскому бизнесу нужна единая методика оценки киберугроз.
"Отсутствие единой методики экономической оценки киберугроз приводит к тому, что даже опытные руководителей служб ИБ, активно проверяющие защиту, систематически переоценивают стоимость взлома. Это затрудняет обоснование инвестиций перед руководством и приводит к искажению приоритетов. Топ-менеджеры в интервью подтверждают, что экономическая оценка киберрисков остается нерешенной задачей для большинства организаций", - говорится в документе.
Хакеры выложили в интернет номер телефона австралийского премьера
14 октября, 13:38