Пострадавшую в Кемерово сотрудницу предприятия доставили в больницу
Пострадавшую в Кемерово сотрудницу предприятия доставили в больницу - РИА Новости, 17.12.2025
Пострадавшую в Кемерово сотрудницу предприятия доставили в больницу
Сотрудница предприятия в промзоне Кемерово, пострадавшая при нештатной ситуации, доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости
Пострадавшую в Кемерово сотрудницу предприятия доставили в больницу
Пострадавшая при ЧП в Кемерово женщина находится в состоянии средней тяжести
КЕМЕРОВО, 17 дек - РИА Новости. Сотрудница предприятия в промзоне Кемерово, пострадавшая при нештатной ситуации, доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в региональном центре медицины катастроф.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе администрации города, во вторник в 17.05 (13.05 мск) в результате короткого замыкания на подстанции была частично приостановлена работа оборудования ПАО "Кокс". В соответствии с техрегламентом, во избежание выбросов сырого коксового газа в штатном режиме автоматически сработал поджог газосбросных устройств. Подачу электричества восстановили.
"В средней степени тяжести была доставлена женщина в больницу", - рассказали в центре медицины катастроф.
Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, пострадавшая является сотрудницей соседнего предприятия, запитанного от той же подстанции, что и ПАО "Кокс". По информации источника, она была доставлена в больницу с отравлением.
В администрации города добавили, что в период нештатной ситуации передвижным экологическим постом был произведен отбор проб воздуха в районе ПАО "Кокс". Превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ выявлено не было.