Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшую в Кемерово сотрудницу предприятия доставили в больницу - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/kemerovo-2062554127.html
Пострадавшую в Кемерово сотрудницу предприятия доставили в больницу
Пострадавшую в Кемерово сотрудницу предприятия доставили в больницу - РИА Новости, 17.12.2025
Пострадавшую в Кемерово сотрудницу предприятия доставили в больницу
Сотрудница предприятия в промзоне Кемерово, пострадавшая при нештатной ситуации, доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T10:08:00+03:00
2025-12-17T10:08:00+03:00
происшествия
кемерово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_b418762a24ad315a99ba53490e92f4c6.jpg
https://ria.ru/20251109/kemerovo-2053765057.html
кемерово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_6860cd8987aa4af44ece2e1d5cf7dfba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемерово
Происшествия, Кемерово
Пострадавшую в Кемерово сотрудницу предприятия доставили в больницу

Пострадавшая при ЧП в Кемерово женщина находится в состоянии средней тяжести

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 17 дек - РИА Новости. Сотрудница предприятия в промзоне Кемерово, пострадавшая при нештатной ситуации, доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в региональном центре медицины катастроф.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе администрации города, во вторник в 17.05 (13.05 мск) в результате короткого замыкания на подстанции была частично приостановлена работа оборудования ПАО "Кокс". В соответствии с техрегламентом, во избежание выбросов сырого коксового газа в штатном режиме автоматически сработал поджог газосбросных устройств. Подачу электричества восстановили.
"В средней степени тяжести была доставлена женщина в больницу", - рассказали в центре медицины катастроф.
Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, пострадавшая является сотрудницей соседнего предприятия, запитанного от той же подстанции, что и ПАО "Кокс". По информации источника, она была доставлена в больницу с отравлением.
В администрации города добавили, что в период нештатной ситуации передвижным экологическим постом был произведен отбор проб воздуха в районе ПАО "Кокс". Превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ выявлено не было.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Жителя Кемерово обвинили в убийстве после стрельбы у клуба
9 ноября, 12:01
 
ПроисшествияКемерово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала