Около 1,3 тысячи катков будут работать в Москве этой зимой
Около 1,3 тысячи катков будут работать в столице этой зимой, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
москва
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Около 1,3 тысячи катков будут работать в столице этой зимой, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по обустройству объектов зимней инфраструктуры. Всего в этом сезоне в Москве откроется около 1,3 тысячи катков, в том числе более 200 открытых с искусственным льдом и свыше 1 тысячи с естественным покрытием", - рассказал Бирюков.
Заммэра рассказал, что катки с искусственным льдом уже работают во всех административных округах. Первого декабря в Москве открылись самые большие и красивые катки - в Парке Горького, в парке "Сокольники", на Царской набережной музея-заповедника "Коломенское".
"Благодаря технологии искусственного намораживания льда эти катки будут работать даже при плюсовой температуре. Вначале их основание выровняли, затем уложили гидроизоляционное покрытие и прочные айс-маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем. После этого подключили холодильные установки и наморозили лед толщиной 10-15 сантиметров. На финальном этапе покрытие выровняли и отполировали с помощью ледозаливочных комбайнов", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все катки оборудованы необходимой инфраструктурой: пунктами проката, обогрева, оказания первой медицинской помощи и охраны, точками питания и освещением, раздевалками.
"На катках с естественным покрытием заливку льда возможно будет провести при устойчивых отрицательных температурах воздуха", - уточнил он.