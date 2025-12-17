Рейтинг@Mail.ru
Около 1,3 тысячи катков будут работать в Москве этой зимой - РИА Новости, 17.12.2025
12:10 17.12.2025
Около 1,3 тысячи катков будут работать в Москве этой зимой
Около 1,3 тысячи катков будут работать в Москве этой зимой
Около 1,3 тысячи катков будут работать в столице этой зимой, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 17.12.2025
Около 1,3 тысячи катков будут работать в Москве этой зимой

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкОткрытие мультимедийного катка в "Лужниках" в Москве
Открытие мультимедийного катка в Лужниках в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Открытие мультимедийного катка в "Лужниках" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Около 1,3 тысячи катков будут работать в столице этой зимой, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по обустройству объектов зимней инфраструктуры. Всего в этом сезоне в Москве откроется около 1,3 тысячи катков, в том числе более 200 открытых с искусственным льдом и свыше 1 тысячи с естественным покрытием", - рассказал Бирюков.
Горожане отдыхают на катке - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
На набережной музея-заповедника "Коломенское" в Москве откроют каток
17 ноября, 09:55
Заммэра рассказал, что катки с искусственным льдом уже работают во всех административных округах. Первого декабря в Москве открылись самые большие и красивые катки - в Парке Горького, в парке "Сокольники", на Царской набережной музея-заповедника "Коломенское".
"Благодаря технологии искусственного намораживания льда эти катки будут работать даже при плюсовой температуре. Вначале их основание выровняли, затем уложили гидроизоляционное покрытие и прочные айс-маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем. После этого подключили холодильные установки и наморозили лед толщиной 10-15 сантиметров. На финальном этапе покрытие выровняли и отполировали с помощью ледозаливочных комбайнов", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все катки оборудованы необходимой инфраструктурой: пунктами проката, обогрева, оказания первой медицинской помощи и охраны, точками питания и освещением, раздевалками.
"На катках с естественным покрытием заливку льда возможно будет провести при устойчивых отрицательных температурах воздуха", - уточнил он.
Открытие катка в парке Горького - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В московском парке Горького открылся каток
1 декабря, 21:08
 
