"Лаборатория Касперского" выявила волну кибератак на российских ученых

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили новую волну кибератак, в этот раз направленную на российских ученых - политологов, специалистов по международным отношениям, экономистов ведущих российских вузов и НИИ, рассказали РИА Новости в компании.

"В октябре 2025 года эксперты Kaspersky GReAT обнаружили новую волну целевых кибератак "Форумного тролля". Эта кампания впервые была выявлена в марте 2025 года. На этот раз мишенями злоумышленников стали политологи, специалисты по международным отношениям, экономисты ведущих российских вузов и НИИ. Они получали поддельные адресные уведомления о проверке на плагиат", - сообщили в компании.

Так, рассылка фишинговых писем производилась с электронного адреса support@e-library[.]wiki. Домен принадлежал сайту, который имитировал официальный российский портал elibrary.ru. В сообщениях находилась ссылка якобы с отчетом, в котором сообщалось, на чем основаны подозрения в плагиате.

После нажатия на ссылку открывался ZIP-файл, названный по фамилии получателя. В нем находились папка с обычными изображениями и ярлык файла с вредоносным программным обеспечением (ПО). Нажатие на ярлык приводило к загрузке зловреда и его установке на компьютер жертвы, то есть вредоносное ПО могло продолжать свое действие даже в случае перезагрузки устройства, пояснили специалисты. Одновременно с этим открывался нечеткий PDF-файл, якобы он и содержал информацию о плагиате.

Отмечается, что финальный фрагмент вредоносного кода включал в себя легальный коммерческий инструмент для взлома. Компании часто используют его для тестирования уровня защищенности собственной инфраструктуры. Злоумышленники же с его помощью получали удаленный доступ к устройствам жертв и проводили дальнейшие действия внутри сети.