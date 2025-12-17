Рейтинг@Mail.ru
"Лаборатория Касперского" выявила волну кибератак на российских ученых - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/kasperskij-2062700396.html
"Лаборатория Касперского" выявила волну кибератак на российских ученых
"Лаборатория Касперского" выявила волну кибератак на российских ученых - РИА Новости, 17.12.2025
"Лаборатория Касперского" выявила волну кибератак на российских ученых
Специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили новую волну кибератак, в этот раз направленную на российских ученых - политологов, специалистов по... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T16:21:00+03:00
2025-12-17T16:21:00+03:00
технологии
лаборатория касперского
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955858439_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_dc160745fa8dc9d1849a41e322006f7d.jpg
https://ria.ru/20251014/ii-2048173862.html
https://ria.ru/20251121/ii-2056696783.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955858439_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_9bc1e34b886ef5580d526790816fb38e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, лаборатория касперского
Технологии, Лаборатория Касперского
"Лаборатория Касперского" выявила волну кибератак на российских ученых

«Лаборатория Касперского» выявила новую волну кибератак на российских ученых

© Лаборатория КасперскогоЗдание офиса компании "Лаборатория Касперского" в Москве
Здание офиса компании Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Лаборатория Касперского
Здание офиса компании "Лаборатория Касперского" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили новую волну кибератак, в этот раз направленную на российских ученых - политологов, специалистов по международным отношениям, экономистов ведущих российских вузов и НИИ, рассказали РИА Новости в компании.
"В октябре 2025 года эксперты Kaspersky GReAT обнаружили новую волну целевых кибератак "Форумного тролля". Эта кампания впервые была выявлена в марте 2025 года. На этот раз мишенями злоумышленников стали политологи, специалисты по международным отношениям, экономисты ведущих российских вузов и НИИ. Они получали поддельные адресные уведомления о проверке на плагиат", - сообщили в компании.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В "Лаборатории Касперского" рассказали о мошенничестве с помощью ИИ
14 октября, 13:57
Так, рассылка фишинговых писем производилась с электронного адреса support@e-library[.]wiki. Домен принадлежал сайту, который имитировал официальный российский портал elibrary.ru. В сообщениях находилась ссылка якобы с отчетом, в котором сообщалось, на чем основаны подозрения в плагиате.
После нажатия на ссылку открывался ZIP-файл, названный по фамилии получателя. В нем находились папка с обычными изображениями и ярлык файла с вредоносным программным обеспечением (ПО). Нажатие на ярлык приводило к загрузке зловреда и его установке на компьютер жертвы, то есть вредоносное ПО могло продолжать свое действие даже в случае перезагрузки устройства, пояснили специалисты. Одновременно с этим открывался нечеткий PDF-файл, якобы он и содержал информацию о плагиате.
Отмечается, что финальный фрагмент вредоносного кода включал в себя легальный коммерческий инструмент для взлома. Компании часто используют его для тестирования уровня защищенности собственной инфраструктуры. Злоумышленники же с его помощью получали удаленный доступ к устройствам жертв и проводили дальнейшие действия внутри сети.
"Атакующие тщательно подготовили онлайн-инфраструктуру. Они разместили свои серверы управления в облачной сети Fastly, выводили разные сообщения в зависимости от ОС и, похоже, ограничивали повторные загрузки, чтобы затруднить анализ. На сайте, имитировавшем реальный сайт электронной библиотеки, были следы, указывающие на то, что он работал как минимум с декабря 2024 года. Это означает, что кибератаку готовили много месяцев. В настоящий момент сайт заблокирован", - пояснили в компании.
Генеральный директор АО Лаборатория Касперского Евгений Касперский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Касперский заявил, что искусственного интеллекта не существует
21 ноября, 19:20
 
ТехнологииЛаборатория Касперского
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала