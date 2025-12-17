ЦАХАЛ заявила о ликвидации члена "Хезболлы" на юге Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала на юге Ливана члена движения "Хезболлах", который занимался сбором данных о деятельности израильских военных и восстановлением потенциала группировки, сообщила в среду армейская пресс-служба.
"Вчера (во вторник) Армия обороны Израиля нанесла удар и ликвидировала террориста "Хезболлах" в районе Тайбе на юге Ливана. Ликвидированный террорист занимался сбором разведывательной информации о деятельности Армии обороны Израиля на юге Ливана и принимал участие в попытках "Хезболлы" восстановить свою инфраструктуру", - говорится в сообщении для прессы.
Военные отметили, что подобные действия со стороны членов "Хезболлах" представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно нему, в течение 60 дней с момента прекращения огня армия Ливана должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура движения "Хезболлах" должны были быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен был полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны, при этом Израиль сохранил за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны "Хезболлах".
По прошествии этого периода Израиль вывел войска из соседней страны, но сохранил военное присутствие на пяти приграничных позициях в Ливане. Армия Ливана, в свою очередь, также не сумела полностью обеспечить отход "Хезболлах" к северу от Литани и демонтировать инфраструктуру движения.