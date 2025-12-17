https://ria.ru/20251217/italiya-2062773341.html
Мелони назвала настоящего врага Евросоюза
Мелони назвала настоящего врага Евросоюза - РИА Новости, 17.12.2025
Мелони назвала настоящего врага Евросоюза
Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что настоящим врагом ЕС является его неспособность принимать решения. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T22:23:00+03:00
2025-12-17T22:23:00+03:00
2025-12-17T22:23:00+03:00
в мире
сша
италия
китай
джорджа мелони
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831556529_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_dd082de358f228aef34a40aad1b03bd5.jpg
https://ria.ru/20251217/aktiv-2062749110.html
сша
италия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831556529_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_34435a0a6b009292da22f9ba0c3f4821.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, италия, китай, джорджа мелони, евросоюз
В мире, США, Италия, Китай, Джорджа Мелони, Евросоюз
Мелони назвала настоящего врага Евросоюза
Мелони: настоящим врагом ЕС является неспособность принимать решения