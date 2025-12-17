Рейтинг@Mail.ru
Мелони назвала настоящего врага Евросоюза - РИА Новости, 17.12.2025
22:23 17.12.2025
Мелони назвала настоящего врага Евросоюза
Мелони назвала настоящего врага Евросоюза
Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что настоящим врагом ЕС является его неспособность принимать решения. РИА Новости, 17.12.2025
в мире
сша
италия
китай
джорджа мелони
евросоюз
сша
италия
китай
в мире, сша, италия, китай, джорджа мелони, евросоюз
В мире, США, Италия, Китай, Джорджа Мелони, Евросоюз
Мелони назвала настоящего врага Евросоюза

Мелони: настоящим врагом ЕС является неспособность принимать решения

© AP Photo / Leon Neal/PoolДжорджа Мелони
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Джорджа Мелони. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что настоящим врагом ЕС является его неспособность принимать решения.
"Лично я считаю, что бесполезно, а, возможно, даже вредно метать стрелы в воображаемого врага, потому что настоящий враг, с которым нужно бороться - это наша неспособность принимать решения и идеология упадка, которой Европейский союз в последние годы активно придерживался", - заявила Мелони в парламенте.
По ее словам, европейский континент неспособен обратить вспять "демографическую зиму", а также выбрал путь "удушающего" чрезмерного регулирования в ущерб инновациям, смирился с военной зависимостью от США и технологической зависимостью от Китая.
Ранее Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону.
В миреСШАИталияКитайДжорджа МелониЕвросоюз
 
 
