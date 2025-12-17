Исследование: МТС стала лидером по сервисам цифровой безопасности

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. МТС стала лидером по цифровой безопасности среди экосистем и операторов связи, свидетельствует анализ функциональности и комплексности сервисов цифровой безопасности 11 ключевых игроков рынка в 2025 году, проведенный консалтинговой компанией ООО "Джейсон энд Партнерс Консалтинг".

Согласно исследованию, компания предоставляет наиболее комплексный набор возможностей цифровой безопасности.

"Лидирующие позиции по сервисам цифровой безопасности среди экосистем и операторов связи продолжает удерживать МТС. По результатам исследования МТС предлагает наиболее насыщенное предложение по полноте, разнообразию и функциональности сервисов по цифровой безопасности абонентов. Но при этом в топ вышли такие компании как Т2, "МегаФон", Сбербанк и "Билайн", - говорится в сообщении на сайте компании по итогам исследования.

Авторы исследования отметили, что на фоне усиления активности мошенников и принимаемых государством мер игроки рынка интенсивно развивают блоки сервисов по борьбе с мошенническими действиями, в том числе сервисов, направленных на защиту персональных и финансовых данных. В ответ на увеличение мошеннических действий, направленных на детей и подростков, также развиваются сервисы по обеспечению цифровой безопасности детей. Стремление компаний обеспечить более комплексную защиту клиентам подтверждает и тренд на коллаборации операторов и экосистем с разработчиками антивирусного ПО и разработку собственных сервисов в этой сфере.

В области сервисов защиты от спама наиболее распространенными являются определитель номера и блокировка спам-звонков, они есть у почти у всех игроков рынка. У 70% рассматриваемых компаний есть ИИ- автоответчик/автосекретарь, запись разговоров, расшифровка звонков в текст и блокировка смс-спама.

Самое комплексное предложение в сегменте антиспам-сервисов предлагают МТС и "МегаФон" за счет наиболее разнообразного набора функциональности, тройку лидеров замыкает Т2.

Кроме того, операторы связи и экосистемы активно добавляют в свои продукты антифрод-сервисы, однако самые распространенные функции - метки о содержании и безопасности вызова и защита от вызовов в мессенджерах - предлагают всего семь компаний из 11. В этом сегменте также лидирует МТС за счет набора функциональности и эффективности распознания и противодействия действиям мошенников. За ним следуют Сбер, Т-Банк и Т2.

Стремительно растет категория сервисов защиты финансовых и персональных данных, которые объединяют телеком и финтех, защищая клиентов от мошенничества, отмечается в сообщении.

"Сервисы отслеживают операции и списания по карте, особенно после подозрительных звонков. В последние годы компании предлагают страхование от мошеннических действий и возврат денег пострадавшим. Так, например, МТС, Сбербанк, Т-Банк и "Билайн" ввели услугу страхования от мошенничества и возврата денег - или бесплатно, или как дополнительная опция. "МегаФон" предлагает приобрести страховой полис "Защита от мошенников" за дополнительные деньги. Наиболее активным игроком категории является Сбер, предлагающий все перечисленные сервисы из этой категории, но при этом часть их сервисов доступна только для "Андроид", - уточнили в консалтинговой компании.

Новые вызовы для экосистем и операторов связи создает тот факт, что злоумышленники начали активно привлекать детей к своим махинациям. В ответ почти у всех игроков рынка появились сервисы для родителей с целью обеспечения цифровой безопасности детей. Наиболее комплексное предложение - у МТС и Т2.

В исследовании также приводятся итоги тестирования эффективности цифровых сервисов в противодействии мошенникам. Наиболее эффективные антифрод-сервисы оказались у МТС, Т-Банк и Сбербанка.