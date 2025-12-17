Предполагаемый исполнитель теракта в Сиднее предстал перед судом

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Предполагаемый исполнитель теракта на пляже в Сиднее, 24-летний Навид Акрам, предстал перед судом по видеосвязи из больницы, передает австралийский телеканал ABC.
Террористы открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай 14 декабря. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин 50 и 24 лет, отец и сын. В результате стрельбы погибли 16 человек, в том числе и один из нападавших, 40 пострадали. Израильская телерадиокомпания Kan сообщила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались представители местной еврейской общины.
"Навид Акрам остается в больнице под охраной полиции, на первом судебном заседании в среду его интересы представлял адвокат из службы юридической помощи. Заседание проходило в режиме видеосвязи в виртуальном зале суда перед магистратом Даниэлем Ковингтоном", - пишет ABC.
Как сообщает местный телеканал, следующее слушание по делу предполагаемого террориста Навида Акрама назначено на 22 декабря.
В понедельник австралийский телеканал ABC сообщал, что в синагоге в Колфилде, который является крупным еврейским районом с большой и активной общиной недалеко от Мельбурна в Австралии, собрались более 2 тысяч человек, в том числе политики лейбористской и либеральной партий страны, чтобы почтить память жертв теракта.
После теракта премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о готовности правительства ужесточить законы об оружии в стране и отметил, что количество оружия, которым может владеть один человек, может быть ограничено.