В Иране освободили россиянина, заключенного в тюрьму в 2024 году

ТЕГЕРАН, 17 дек - РИА Новости. Российский гражданин, задержанный в Иране в 2024 году и приговоренный к тюремному заключению, получил амнистию и был освобожден в минувшие выходные, передает агентство Mehr.
"В начале этой недели (неделя в Иране начинается в субботу - ред.) был освобожден российский гражданин, задержанный в Иране в середине прошлого года и приговоренный судом к тюремному сроку", - говорится в сообщении агентства.
Mehr уточняет, что заключенный получил предусмотренную исламом амнистию после отбывания части наказания.
Новость об освобождении российского гражданина из тюрьмы в Иране появилась на фоне визита главы МИД исламской республики Аббаса Аракчи в РФ. Во вторник министр встретился с депутатами Госдумы, а на среду запланирована его встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым. В числе тем переговоров - вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг ядерной программы Ирана.
