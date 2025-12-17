Рейтинг@Mail.ru
Инвестпрограмма "Логики молока" предполагает около 100 млрд рублей вложений - РИА Новости, 17.12.2025
15:21 17.12.2025
Инвестпрограмма "Логики молока" предполагает около 100 млрд рублей вложений
экономика, самара, ялуторовск, чехов
Экономика, Самара, Ялуторовск, Чехов
© Фото : пресс-служба компании "Логика молока"Руслан Алисултанов
Руслан Алисултанов - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : пресс-служба компании "Логика молока"
Руслан Алисултанов
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Инвестиционная программа компании "Логика молока" до 2030 года предполагает вложения в размере около 100 миллиардов рублей, сообщил председатель совета директоров компании "Логика молока" Руслан Алисултанов.
Он отметил, что объем инвестиций на 2026 год составляет около 9 миллиардов рублей. Алисултанов подчеркнул, что среди ключевых проектов – строительство цеха по производству напитков на растительной основе в Самаре, глубокая модернизация заводов в Ялуторовске, в Чехове, а также автоматизация "концов" линий на всех 12 заводов.
"Также мы для себя открываем новые категории, разрабатываем сырное направление, усиливаем переработку сыворотки. Ну и в завершающей стадии М&А-проект, результат которого мы озвучим уже в первом квартале следующего года", – сказал в интервью телеканалу "Россия-24" Алисултанов.
Вице-президент компании Логика молока по работе с персоналом Елена Коблюк - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Логика молока": в 2026 году компании будут опираться на собственные кадры
12 декабря, 09:00
 
ЭкономикаСамараЯлуторовскЧехов
 
 
