Инвестпрограмма "Логики молока" предполагает около 100 млрд рублей вложений

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Инвестиционная программа компании "Логика молока" до 2030 года предполагает вложения в размере около 100 миллиардов рублей, сообщил председатель совета директоров компании "Логика молока" Руслан Алисултанов.

Он отметил, что объем инвестиций на 2026 год составляет около 9 миллиардов рублей. Алисултанов подчеркнул, что среди ключевых проектов – строительство цеха по производству напитков на растительной основе в Самаре, глубокая модернизация заводов в Ялуторовске, в Чехове, а также автоматизация "концов" линий на всех 12 заводов.