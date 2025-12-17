https://ria.ru/20251217/investprogramma-2062669857.html
Инвестпрограмма "Логики молока" предполагает около 100 млрд рублей вложений
РИА Новости, 17.12.2025
Инвестпрограмма "Логики молока" предполагает около 100 млрд рублей вложений
Инвестиционная программа компании "Логика молока" до 2030 года предполагает вложения в размере около 100 миллиардов рублей
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Инвестиционная программа компании "Логика молока" до 2030 года предполагает вложения в размере около 100 миллиардов рублей, сообщил председатель совета директоров компании "Логика молока" Руслан Алисултанов.
Он отметил, что объем инвестиций на 2026 год составляет около 9 миллиардов рублей. Алисултанов подчеркнул, что среди ключевых проектов – строительство цеха по производству напитков на растительной основе в Самаре, глубокая модернизация заводов в Ялуторовске, в Чехове, а также автоматизация "концов" линий на всех 12 заводов.
"Также мы для себя открываем новые категории, разрабатываем сырное направление, усиливаем переработку сыворотки. Ну и в завершающей стадии М&А-проект, результат которого мы озвучим уже в первом квартале следующего года", – сказал в интервью телеканалу "Россия-24" Алисултанов.