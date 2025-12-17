Минцифры прорабатывает подключение домов в деревнях к интернету

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Минцифры России прорабатывает вопрос возможного подключения к интернету домохозяйств в малочисленных населенных пунктах за счет средств резерва универсального обслуживания, рассказал замглавы министерства Дмитрий Угнивенко во время заседания Общественного совета при ведомстве.

В мае текущего года кабмин расширил перечень направлений деятельности, где могут использоваться средства из резерва универсального обслуживания, - в него вошли создание волоконно-оптических линий связи до отдельных населенных пунктов и содействие разработке и внедрению перспективных технологий связи и усовершенствование оборудования.

"В 2026 году прорабатываем вопрос возможного подключения домохозяйств в малочисленных населенных пунктах… По результатам отбора мы инициируем изменения в закон "О связи", чтобы средства, которые есть у нас в резерве универсального обслуживания, можно было тратить не только на строительство волоконно-оптических линий связи и базовых станций в населенном пункте, но и на подключение конкретных домохозяйств", - сказал Угнивенко.

Он отметил, что в ближайшее время на "Госуслугах" будет запущен опрос, где люди выразят мнения - хотя ли, помимо мобильного интернета, который уже есть в населенном пункте, они подключать конкретное домохозяйство.

"Механизм обсуждается. Это могут быть прямые договоры у нас с оператором универсального обслуживания, субсидии субъектам ( РФ - ред.). Этот уже механизм в процессе реализации будем прорабатывать", - добавил замминистра.