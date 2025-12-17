Рейтинг@Mail.ru
13:10 17.12.2025
Минцифры прорабатывает подключение домов в деревнях к интернету
Минцифры прорабатывает подключение домов в деревнях к интернету
Минцифры прорабатывает подключение домов в деревнях к интернету

Жилой дом в горах Приморского края
Жилой дом в горах Приморского края. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Минцифры России прорабатывает вопрос возможного подключения к интернету домохозяйств в малочисленных населенных пунктах за счет средств резерва универсального обслуживания, рассказал замглавы министерства Дмитрий Угнивенко во время заседания Общественного совета при ведомстве.
В мае текущего года кабмин расширил перечень направлений деятельности, где могут использоваться средства из резерва универсального обслуживания, - в него вошли создание волоконно-оптических линий связи до отдельных населенных пунктов и содействие разработке и внедрению перспективных технологий связи и усовершенствование оборудования.
В России появятся детские сим-карты
В России появятся детские сим-карты
5 ноября, 11:55
"В 2026 году прорабатываем вопрос возможного подключения домохозяйств в малочисленных населенных пунктах… По результатам отбора мы инициируем изменения в закон "О связи", чтобы средства, которые есть у нас в резерве универсального обслуживания, можно было тратить не только на строительство волоконно-оптических линий связи и базовых станций в населенном пункте, но и на подключение конкретных домохозяйств", - сказал Угнивенко.
Он отметил, что в ближайшее время на "Госуслугах" будет запущен опрос, где люди выразят мнения - хотя ли, помимо мобильного интернета, который уже есть в населенном пункте, они подключать конкретное домохозяйство.
"Механизм обсуждается. Это могут быть прямые договоры у нас с оператором универсального обслуживания, субсидии субъектам (РФ - ред.). Этот уже механизм в процессе реализации будем прорабатывать", - добавил замминистра.
С 1 января ставка обязательного отчисления оператора сети связи общего пользования в резерв увеличилась до 2% с 1,2%. Как комментировал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев, повышение ставки позволит подключать к сетям LTE населенные пункты численностью до 100 человек.
Минцифры рассказало, как сообщить о проблемах с подключением интернета
Минцифры рассказало, как сообщить о проблемах с подключением интернета
3 октября, 12:08
 
Технологии Россия Максут Шадаев
 
 
