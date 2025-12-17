Рейтинг@Mail.ru
"Алкоголики без эмоций" и "лучшие люди": что иностранцы говорят о России
18:17 17.12.2025
"Алкоголики без эмоций" и "лучшие люди": что иностранцы говорят о России
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИностранные туристы надевают теплые головные уборы на Манежной площади
Иностранные туристы надевают теплые головные уборы на Манежной площади - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Иностранные туристы надевают теплые головные уборы на Манежной площади
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Одни ждут увидеть разруху и пьяных медведей. Другие очарованы еще до поездки. Третьи приезжают с открытым сердцем и уезжают со слезами на глазах. Иностранцы, побывавшие в России, рассказывают о том, что их поразило, разочаровало и навсегда изменило их представление о нашей стране. Спойлер: стереотипы рушатся быстро.

Москва: широкие дороги и подземные дворцы

Первое, что бросается в глаза гостям столицы, — масштаб. Рахул Шривастава, дипломат из Индии (сейчас посол в Румынии), признавался: его поразили широкие дороги даже в центре города. В большинстве мегаполисов мира центр — это узкие улицы и пробки. Здесь — простор.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкУлица Новый Арбат. Архивное фото
Улица Новый Арбат. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Улица Новый Арбат. Архивное фото
Но еще больше удивило московское метро. Станции, оформленные как дворцы, производят впечатление на всех. Рахул не стал исключением и поддался восхищению.
Американец Чарльз Эдвард Мартин, приехавший в Москву в 2006 году, был поражен чистотой города. К тому моменту он уже выучил русский язык, восхищался пьесами Чехова и фильмами Эйзенштейна, разбирался в истории России. Но увидеть все своими глазами — это другое. "Прекрасная страна и лучшие люди!" — так он подытожил свои впечатления. Неудивительно, что в итоге Чарльз женился на русской женщине.

Санкт-Петербург: элегантность против размаха

Если Москва впечатляет масштабом, то Петербург — атмосферой. Китаец Ченгхао Ли, путешествовавший по России, признался: до поездки он думал, что это просто еще один крупный российский город. Но увиденное превзошло ожидания.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
"Жизнь в Петербурге была прекрасна. По сравнению с Москвой, я думаю, этот город более элегантный, классический и исторический. Да и люди здесь особенные, лучшие", — делился он впечатлениями.
Питер оказался для него не просто красивым — он стал откровением. Архитектура, атмосфера, сами жители — все сложилось в образ города, который западает в душу.

Русские: от стереотипов к объятиям в аэропорту

Ануп Мохан из Китая летел в Екатеринбург с определенными ожиданиями. Он представлял русских как "алкоголиков, не имеющих эмоций". Реальность оказалась противоположной.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрохожие в Кремлевском проезде у Красной площади в Москве
Прохожие на Кремлевском проезде у Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Прохожие в Кремлевском проезде у Красной площади в Москве
"В тот момент, когда я приземлился и пересек иммиграционную границу, я был поражен тем, насколько отзывчивы и удивительны русские люди", — вспоминал он.
Особенно запомнилось прощание с таксистом в Москве. Водитель почти не говорил по-английски, но знал имена Индиры Ганди, Раджива Ганди, Амитабха Баччана. Объяснялся жестами, на базовом английском. А когда Ануп обнял его в аэропорту и попросил сделать селфи, у мужчины выступила слеза.
Дарлин Саузерн из штата Аризона никогда не был в России, но общался с русскими эмигрантами в США. Его вывод прост: "Русские, которых я встретил, забавные и представительные, трудолюбивые, любят свои семьи, как и большинство людей. <...> Неважно, какой у вас родной язык или какие у вас обычаи, мы все почти одинаковы".
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛюди гуляют по Красной площади в Москве
Люди гуляют по Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Люди гуляют по Красной площади в Москве
Джейми Макинтайр из штата Арканзас тоже нашел что похвалить. Он считает русских очень трудолюбивыми, отмечает "умных ученых" и хороших программистов. Отдельно Джейми упомянул, что "русские девушки невероятно красивые". Нравится ему и то, что Россия "не позволяет другим странам давить на себя". Российское руководство Джейми считает "очень жестким".

Провинция: другая реальность

Не все впечатления от России — восторженные. Гарсия Калавера в 2015 году посетил два города-спутника Владивостока — Славянку и Находку.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГород Находка в Приморском крае
Город Находка в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Город Находка в Приморском крае
"Здесь действительно чувствуешь себя как в стране третьего мира с очень слабой инфраструктурой (только основные дороги были заасфальтированы). Мы пошли в местный супермаркет за продуктами. Это напомнило мне старые микс-шопы в деревне моей бабушки в Румынии, деревенский магазин, в котором продаются и нижнее белье, и живые цыплята, и хлеб", — делился он.
У него возникло ощущение, что он попал в 80-е: серые ветхие кварталы, разбитые дороги, старые "Лады", импровизированные гаражные постройки.
© РИА Новости / Владимир Первенцев | Перейти в медиабанкСтроительство жилого дома
Строительство жилого дома - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Владимир Первенцев
Перейти в медиабанк
Строительство жилого дома
Единственным плюсом визита Калавера назвал пейзаж: "Довольно красивый, и можно сказать, что в России много дикой, нетронутой природы".

Что еще удивило

Не все в России понятно иностранцам с первого взгляда. Ченгхао Ли из Китая столкнулся с проблемой: москвичи плохо говорят по-английски. Приходилось постоянно пользоваться переводчиком и картами. Он признает, что не видит в этом ничего плохого, просто это доставляло массу неудобств при поездках и покупке продуктов.
© Depositphotos.com / AnteroviumКарта с отметками
Карта с отметками - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Depositphotos.com / Anterovium
Карта с отметками
Анупа Мохана больше всего поразил снег. Для его русского друга это было нормой. "Он сказал, что, когда был ребенком, машина его родителей была полностью засыпана снегом", — рассказывал Ануп.
Рахул Шривастава из Индии, до приезда в Россию никогда не живший в холодной стране, был очарован сменой времен года. "Осенние краски меня удивили. Я не скучаю по московской зиме, но ностальгирую по осени!" — признавался он.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПрохожие на Пушкинской набережной в Москве
Прохожие на Пушкинской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Прохожие на Пушкинской набережной в Москве
 
 
 
