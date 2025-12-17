"Алкоголики без эмоций" и "лучшие люди": что иностранцы говорят о России

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Одни ждут увидеть разруху и пьяных медведей. Другие очарованы еще до поездки. Третьи приезжают с открытым сердцем и уезжают со слезами на глазах. Иностранцы, побывавшие в России, рассказывают о том, что их поразило, разочаровало и навсегда изменило их представление о нашей стране. Спойлер: стереотипы рушатся быстро.

Москва: широкие дороги и подземные дворцы

Первое, что бросается в глаза гостям столицы, — масштаб. Рахул Шривастава, дипломат из Индии (сейчас посол в Румынии), признавался: его поразили широкие дороги даже в центре города. В большинстве мегаполисов мира центр — это узкие улицы и пробки. Здесь — простор.

Но еще больше удивило московское метро. Станции, оформленные как дворцы, производят впечатление на всех. Рахул не стал исключением и поддался восхищению.

Американец Чарльз Эдвард Мартин, приехавший в Москву в 2006 году, был поражен чистотой города. К тому моменту он уже выучил русский язык, восхищался пьесами Чехова и фильмами Эйзенштейна, разбирался в истории России. Но увидеть все своими глазами — это другое. "Прекрасная страна и лучшие люди!" — так он подытожил свои впечатления. Неудивительно, что в итоге Чарльз женился на русской женщине.

Санкт-Петербург: элегантность против размаха

Если Москва впечатляет масштабом, то Петербург — атмосферой. Китаец Ченгхао Ли, путешествовавший по России, признался: до поездки он думал, что это просто еще один крупный российский город. Но увиденное превзошло ожидания.

"Жизнь в Петербурге была прекрасна. По сравнению с Москвой, я думаю, этот город более элегантный, классический и исторический. Да и люди здесь особенные, лучшие", — делился он впечатлениями.

Питер оказался для него не просто красивым — он стал откровением. Архитектура, атмосфера, сами жители — все сложилось в образ города, который западает в душу.

Русские: от стереотипов к объятиям в аэропорту

Ануп Мохан из Китая летел в Екатеринбург с определенными ожиданиями. Он представлял русских как "алкоголиков, не имеющих эмоций". Реальность оказалась противоположной.

"В тот момент, когда я приземлился и пересек иммиграционную границу, я был поражен тем, насколько отзывчивы и удивительны русские люди", — вспоминал он.

Особенно запомнилось прощание с таксистом в Москве. Водитель почти не говорил по-английски, но знал имена Индиры Ганди, Раджива Ганди, Амитабха Баччана. Объяснялся жестами, на базовом английском. А когда Ануп обнял его в аэропорту и попросил сделать селфи, у мужчины выступила слеза.

Дарлин Саузерн из штата Аризона никогда не был в России, но общался с русскими эмигрантами в США. Его вывод прост: "Русские, которых я встретил, забавные и представительные, трудолюбивые, любят свои семьи, как и большинство людей. <...> Неважно, какой у вас родной язык или какие у вас обычаи, мы все почти одинаковы".

Джейми Макинтайр из штата Арканзас тоже нашел что похвалить. Он считает русских очень трудолюбивыми, отмечает "умных ученых" и хороших программистов. Отдельно Джейми упомянул, что "русские девушки невероятно красивые". Нравится ему и то, что Россия "не позволяет другим странам давить на себя". Российское руководство Джейми считает "очень жестким".

Провинция: другая реальность

Не все впечатления от России — восторженные. Гарсия Калавера в 2015 году посетил два города-спутника Владивостока — Славянку и Находку.

"Здесь действительно чувствуешь себя как в стране третьего мира с очень слабой инфраструктурой (только основные дороги были заасфальтированы). Мы пошли в местный супермаркет за продуктами. Это напомнило мне старые микс-шопы в деревне моей бабушки в Румынии, деревенский магазин, в котором продаются и нижнее белье, и живые цыплята, и хлеб", — делился он.

У него возникло ощущение, что он попал в 80-е: серые ветхие кварталы, разбитые дороги, старые "Лады", импровизированные гаражные постройки.

Единственным плюсом визита Калавера назвал пейзаж: "Довольно красивый, и можно сказать, что в России много дикой, нетронутой природы".

Что еще удивило

Не все в России понятно иностранцам с первого взгляда. Ченгхао Ли из Китая столкнулся с проблемой: москвичи плохо говорят по-английски. Приходилось постоянно пользоваться переводчиком и картами. Он признает, что не видит в этом ничего плохого, просто это доставляло массу неудобств при поездках и покупке продуктов.

© Depositphotos.com / Anterovium Карта с отметками © Depositphotos.com / Anterovium Карта с отметками

Анупа Мохана больше всего поразил снег. Для его русского друга это было нормой. "Он сказал, что, когда был ребенком, машина его родителей была полностью засыпана снегом", — рассказывал Ануп.