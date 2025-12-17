Инфляция в России по итогам года составит шесть процентов, заявил Новак

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Инфляция в России по итогам 2025 года составит 6%, что ниже прогноза, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

В понедельник пресс-служба правительства по итогам совещания у Новака сообщила, что уровень инфляции в России находится существенно ниже прогнозируемой траектории по всем компонентам - продовольственные и непродовольственные товары, услуги.