Инфляция в России по итогам года составит шесть процентов, заявил Новак - РИА Новости, 17.12.2025
16:38 17.12.2025
Инфляция в России по итогам года составит шесть процентов, заявил Новак
Инфляция в России по итогам года составит шесть процентов, заявил Новак
Инфляция в России по итогам 2025 года составит 6%, что ниже прогноза, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 17.12.2025
экономика, россия, александр новак, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Александр Новак, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Инфляция в России по итогам года составит шесть процентов, заявил Новак

Новак: инфляция в России по итогам 2025 года составит 6%, что ниже прогноза

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Александр Новак . Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Инфляция в России по итогам 2025 года составит 6%, что ниже прогноза, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Несмотря на непростые внешние условия и внутренние вызовы, экономика страны показывает положительную динамику. За 3 последних года прирост ВВП приблизится к 10%. Фиксируется значительное замедление инфляции: по прогнозам, на конец года она составит 6%, что ниже прогноза", – сказал Новак, слова которого процитированы в сообщении правительства.
Как ранее сообщал Росстат, инфляция в России в ноябре замедлилась до 0,42% в месячном выражении с 0,5% в октябре, в годовом - до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. По действующему прогнозу Минэкономразвития, инфляция на конец года составит 6,8%, прогноз ЦБ - 6,5-7%.
В понедельник пресс-служба правительства по итогам совещания у Новака сообщила, что уровень инфляции в России находится существенно ниже прогнозируемой траектории по всем компонентам - продовольственные и непродовольственные товары, услуги.
Банк России объяснил замедление роста цен
12 декабря, 13:42
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
