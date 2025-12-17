https://ria.ru/20251217/infljatsija-2062707660.html
Инфляция в России по итогам года составит шесть процентов, заявил Новак
Инфляция в России по итогам года составит шесть процентов, заявил Новак
Инфляция в России по итогам 2025 года составит 6%, что ниже прогноза, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 17.12.2025
Экономика, Россия, Александр Новак, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Новак: инфляция в России по итогам 2025 года составит 6%, что ниже прогноза