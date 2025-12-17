Рейтинг@Mail.ru
03:15 17.12.2025
Россияне в этом году покупают красную икру по полкило
россия, общество
Россия, Общество
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россияне в этом году на фоне удачной путины лососевых и снижения медианной стоимости красной икры стали чаще отдавать предпочтение деликатесу в упаковках по полкило, выяснили для РИА Новости аналитики компании "Платформа ОФД".
"Красную икру снова берут по полкило (в прошлом году чаще брали по 250-300 грамм). В продаже вновь стало больше бюджетной икры горбуши, что способствовало доступности больших упаковок. В результате россияне в ноябре-декабре снова больше покупают красную икру по полкило, как это было в 2023 году после рекордной путины лососевых", - выяснили аналитики, изучив продажи с 1 ноября по 10 декабря этого и прошлого года.
Медианная цена за килограмм красной икры составила 9230 рублей, что на 7% ниже, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В лидерах продаж снова горбуша, следом идут кета и нерка.
"Благодаря более удачной путине лососевых в этом году (после дефицита прошлого года), на внутреннем рынке вновь стало больше доступного предложения, прежде всего икры горбуши. Это способствовало не только удержанию на прошлогоднем уровне, но и снижению среднего ценника за счет акционных предложений ноября", - комментируют эксперты.
РоссияОбщество
 
 
