Более 30 ИИ-решений внедрили в Липецкой области в этом году

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Более 30 проектов на основе искусственного интеллекта (ИИ) внедрили власти Липецкой области в различные сферы в 2025 году, сообщил губернатор Игорь Артамонов

По его словам, внедрение информационных систем и платформы Process Mining в социальной сфере позволило в четыре раза сократить сроки назначения выплат и льгот (с 20 до пяти дней) и в 10 раз уменьшить количество жалоб. А в здравоохранении с использованием ИИ-сервисов удалось на 30% сократить время ожидания в очередях поликлиник.

Артамонов отметил, что Липецкая область также подписала соглашение с Минцифры РФ о доступе к федеральным датасетам. Это ускоряет создание новых сервисов (пример сервис "Мой питомец" на госуслугах). Регион также сам формирует и передает другим субъектам РФ наборы данных для обучения ИИ: по дефектам дорог, контейнерным площадкам, парковкам и состоянию лесов (с помощью снимков с БПЛА). Среди флагманских проектов – "Электронный пожарный сторож" для лесов и победитель премии AI Journey – система "Оценка стоимости земельного участка сельхозназначения", отметил глава региона.