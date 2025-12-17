https://ria.ru/20251217/ii-2062729071.html
Более 30 ИИ-решений внедрили в Липецкой области в этом году
Более 30 ИИ-решений внедрили в Липецкой области в этом году - РИА Новости, 17.12.2025
Более 30 ИИ-решений внедрили в Липецкой области в этом году
Более 30 проектов на основе искусственного интеллекта (ИИ) внедрили власти Липецкой области в различные сферы в 2025 году, сообщил губернатор Игорь Артамонов РИА Новости, 17.12.2025
липецкая область
россия
игорь артамонов
липецкая область
россия
липецкая область
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Более 30 проектов на основе искусственного интеллекта (ИИ) внедрили власти Липецкой области в различные сферы в 2025 году, сообщил губернатор Игорь Артамонов
По его словам, внедрение информационных систем и платформы Process Mining в социальной сфере позволило в четыре раза сократить сроки назначения выплат и льгот (с 20 до пяти дней) и в 10 раз уменьшить количество жалоб. А в здравоохранении с использованием ИИ-сервисов удалось на 30% сократить время ожидания в очередях поликлиник.
Артамонов отметил, что Липецкая область также подписала соглашение с Минцифры РФ о доступе к федеральным датасетам. Это ускоряет создание новых сервисов (пример сервис "Мой питомец" на госуслугах). Регион также сам формирует и передает другим субъектам РФ наборы данных для обучения ИИ: по дефектам дорог, контейнерным площадкам, парковкам и состоянию лесов (с помощью снимков с БПЛА). Среди флагманских проектов – "Электронный пожарный сторож" для лесов и победитель премии AI Journey – система "Оценка стоимости земельного участка сельхозназначения", отметил глава региона.
"Системная работа по внедрению искусственного интеллекта, которую мы начали несколько лет назад, сегодня дает реальные, измеримые результаты для жителей. 30 внедренных решений — это не просто цифры. Это значит, что люди быстрее получают соцвыплаты, меньше стоят в очередях в поликлиниках, а улицы городов стали безопаснее. Мы создали эффективную модель ИИ-трансформации и теперь наша задача — тиражировать этот успех на все сферы жизни региона", – сказал Артамонов.