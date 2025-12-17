Рейтинг@Mail.ru
Более 30 ИИ-решений внедрили в Липецкой области в этом году - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
17:45 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/ii-2062729071.html
Более 30 ИИ-решений внедрили в Липецкой области в этом году
Более 30 ИИ-решений внедрили в Липецкой области в этом году - РИА Новости, 17.12.2025
Более 30 ИИ-решений внедрили в Липецкой области в этом году
Более 30 проектов на основе искусственного интеллекта (ИИ) внедрили власти Липецкой области в различные сферы в 2025 году, сообщил губернатор Игорь Артамонов РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T17:45:00+03:00
2025-12-17T17:45:00+03:00
липецкая область
россия
игорь артамонов
липецкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971590842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a73959630af6ffdddeb3a40248fd985.jpg
https://ria.ru/20251216/standart-2062474477.html
россия
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971590842_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_5a68c3e1cb811f8710b7728ed9b7dbb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов, Липецкая область
Более 30 ИИ-решений внедрили в Липецкой области в этом году

В Липецкой области внедрили свыше 30 ИИ-решений в 2025 году

© iStock.com / Sansert SangsakawratМужчина работает с ИИ
Мужчина работает с ИИ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© iStock.com / Sansert Sangsakawrat
Мужчина работает с ИИ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Более 30 проектов на основе искусственного интеллекта (ИИ) внедрили власти Липецкой области в различные сферы в 2025 году, сообщил губернатор Игорь Артамонов
По его словам, внедрение информационных систем и платформы Process Mining в социальной сфере позволило в четыре раза сократить сроки назначения выплат и льгот (с 20 до пяти дней) и в 10 раз уменьшить количество жалоб. А в здравоохранении с использованием ИИ-сервисов удалось на 30% сократить время ожидания в очередях поликлиник.
Артамонов отметил, что Липецкая область также подписала соглашение с Минцифры РФ о доступе к федеральным датасетам. Это ускоряет создание новых сервисов (пример сервис "Мой питомец" на госуслугах). Регион также сам формирует и передает другим субъектам РФ наборы данных для обучения ИИ: по дефектам дорог, контейнерным площадкам, парковкам и состоянию лесов (с помощью снимков с БПЛА). Среди флагманских проектов – "Электронный пожарный сторож" для лесов и победитель премии AI Journey – система "Оценка стоимости земельного участка сельхозназначения", отметил глава региона.
"Системная работа по внедрению искусственного интеллекта, которую мы начали несколько лет назад, сегодня дает реальные, измеримые результаты для жителей. 30 внедренных решений — это не просто цифры. Это значит, что люди быстрее получают соцвыплаты, меньше стоят в очередях в поликлиниках, а улицы городов стали безопаснее. Мы создали эффективную модель ИИ-трансформации и теперь наша задача — тиражировать этот успех на все сферы жизни региона", – сказал Артамонов.
Города России. Липецк - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Предприятия Липецкой области поддержат семьи с детьми из региона
16 декабря, 19:15
 
Липецкая областьРоссияИгорь АртамоновЛипецкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала