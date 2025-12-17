Белоусов рассказал о внедрении технологий ИИ в вооружение

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил об особом внимании к внедрению технологий ИИ, дроны с элементами ИИ уже поставляются в войска, в 2026 году их объемы кратно нарастят.

"В текущем году уже начаты поставки беспилотных систем с элементами искусственного интеллекта - с автоматическим удержанием цели и автономной навигацией. В следующем году их объемы кратно нарастим", - добавил Белоусов.