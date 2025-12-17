https://ria.ru/20251217/ii-2062643967.html
Белоусов рассказал о внедрении технологий ИИ в вооружение
Белоусов рассказал о внедрении технологий ИИ в вооружение
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил об особом внимании к внедрению технологий ИИ, дроны с элементами ИИ уже поставляются в войска, в 2026 году их объемы... РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов: дроны с элементами ИИ уже поставляются в войска