Апелляционная палата отложила рассмотрение дела Гуцул
11:01 17.12.2025
Апелляционная палата отложила рассмотрение дела Гуцул
Апелляционная палата Кишинева не начнет рассматривать дело главы Гагаузии Евгении Гуцул из-за замены одного из судей, но рассмотрение вопроса откладывается на...
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
молдавия
кишинев
гагаузия
Апелляционная палата отложила рассмотрение дела Гуцул

Евгения Гуцул
Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 дек - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева не начнет рассматривать дело главы Гагаузии Евгении Гуцул из-за замены одного из судей, но рассмотрение вопроса откладывается на неопределенный срок, заявила РИА Новости адвокат Наталья Байрам.
Заседания по делу Гуцул в Апелляционной палате не проводились с 3 ноября. Ряд молдавских СМИ выразил предположение, что судебный процесс может вернуться к началу из-за замены судьи.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Ничто не сможет сломить гагаузский народ, заявила Гуцул
11 декабря, 19:52
"Нет, этого не произойдет. По делу Гуцул была сформирована судейская коллегия из трех человек, основной судья остается прежним, проверку на неподкупность не прошел третий судья, он оспорил это решение в суде, пока не будет окончательно решения - его не могут заменить, поэтому процесс поставлен на паузу", - заявила Байрам.
По ее словам, в Апелляционной палате адвокатам отказались назвать даже примерные сроки возобновления судебного процесса.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. В рамках того же дела активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Михаил Влах - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Арест Гуцул привел к политическому кризису, заявил Влах
10 декабря, 11:01
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
