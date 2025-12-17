https://ria.ru/20251217/guf-2062615140.html
В Мособлсуд поступило дело Гуфа, обвиняемого в грабеже
В Мособлсуд поступило дело Гуфа, обвиняемого в грабеже - РИА Новости, 17.12.2025
В Мособлсуд поступило дело Гуфа, обвиняемого в грабеже
Завершено расследование дела рэпера Гуфа (Алексея Долматова), обвиняемого в грабеже, оно поступило в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T13:23:00+03:00
2025-12-17T13:23:00+03:00
2025-12-17T13:45:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
московский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867377597_0:233:3076:1963_1920x0_80_0_0_d1cf198e0fac4641fc431be498595dde.jpg
https://ria.ru/20251205/icegergert--2059965111.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867377597_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_1d2e2f36fcc21c7e703de9f4b63086fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), московский областной суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Московский областной суд
В Мособлсуд поступило дело Гуфа, обвиняемого в грабеже
РИА Новости: завершено расследование дела Гуфа о грабеже
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Завершено расследование дела рэпера Гуфа (Алексея Долматова), обвиняемого в грабеже, оно поступило в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.
"В Наро-Фоминский городской суд Московской области
поступило уголовное дело в отношении известного рэп-исполнителя Алексея Долматова", - сказали в инстанции.
Там добавили, что Долматов и второй фигурант обвиняются по части 2 статьи 161 (грабеж группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия).
По данным суда, в октябре прошлого года у рэпера случился конфликт в помещении банно-оздоровительного комплекса в деревне Малые Горки. В ходе конфликта с потерпевшим, считает обвинение, он вместе со вторым участником похитил у потерпевшего iPhone 14 Pro. При этом, отметили в суде, Долматов высказывал угрозы применения физического насилия и дважды ударил потерпевшего по лицу, пока его приятель держал руки оппонента.
Инцидент произошел, когда рэпер с друзьями арендовал баню, где его пытался снять на телефон брат администратора. На просьбы удалить запись тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж. Наро-Фоминский городской суд Подмосковья назначил Гуфу запрет определенных действий, впоследствии следователь отпустил рэпера под подписку о невыезде, с него сняли электронный браслет.
Как уточнила подмосковная прокуратура, инцидент произошел около 7 часов утра 23 октября 2024 года на территории гостевого банно-оздоровительного комплекса "Аппарт Отель" в деревне Малые Горки Наро-Фоминского городского округа.