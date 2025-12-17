В Мособлсуд поступило дело Гуфа, обвиняемого в грабеже

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Завершено расследование дела рэпера Гуфа (Алексея Долматова), обвиняемого в грабеже, оно поступило в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.

"В Наро-Фоминский городской суд Московской области поступило уголовное дело в отношении известного рэп-исполнителя Алексея Долматова", - сказали в инстанции.

Там добавили, что Долматов и второй фигурант обвиняются по части 2 статьи 161 (грабеж группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия).

По данным суда, в октябре прошлого года у рэпера случился конфликт в помещении банно-оздоровительного комплекса в деревне Малые Горки. В ходе конфликта с потерпевшим, считает обвинение, он вместе со вторым участником похитил у потерпевшего iPhone 14 Pro. При этом, отметили в суде, Долматов высказывал угрозы применения физического насилия и дважды ударил потерпевшего по лицу, пока его приятель держал руки оппонента.

Инцидент произошел, когда рэпер с друзьями арендовал баню, где его пытался снять на телефон брат администратора. На просьбы удалить запись тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж. Наро-Фоминский городской суд Подмосковья назначил Гуфу запрет определенных действий, впоследствии следователь отпустил рэпера под подписку о невыезде, с него сняли электронный браслет.