Губернатор Рязанской области присоединился к акции "Елка желаний"
Губернатор Рязанской области присоединился к акции "Елка желаний" - РИА Новости, 17.12.2025
Губернатор Рязанской области присоединился к акции "Елка желаний"
Губернатор Рязанской области Павел Малков присоединился к акции "Елка желаний", в этом году он планирует исполнить мечты не менее трех детей, сообщила... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T17:44:00+03:00
2025-12-17T17:44:00+03:00
2025-12-17T17:44:00+03:00
рязанская область
общество
россия
рязанская область
рязань
павел малков
владимир путин
РЯЗАНЬ, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков присоединился к акции "Елка желаний", в этом году он планирует исполнить мечты не менее трех детей, сообщила пресс-служба правительства региона.
Федеральный благотворительный проект "Елка желаний" реализуется с 2018 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Его ключевая цель – помочь исполнить заветные желания детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Среди них – дети семей участников СВО, дети с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей, вынужденные переселенцы.
"Губернатор Павел Малков присоединился к ежегодной Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первый шар с детским желанием глава региона снял с новогодней елки в Рязанской областной филармонии. Губернатор исполнит желание семилетней Арины из города Рязани, которая мечтает об игровой кухне.
"Каждый год участвую в этой акции. В этом году планирую снять как минимум три шарика. Новый год – это время чудес. Кому, как не детям, в первую очередь нужно помогать и делать так, чтобы их мечты сбывались. К тому же, участниками этой программы становятся ребята со сложной жизненной ситуацией. И мы просто обязаны сделать все, чтобы создать им настоящее праздничное настроение. Каждый из них верит в чудеса, и нужно эту веру поддерживать", - цитирует Павла Малкова его пресс-служба.
Отмечается, что за семь лет проведения акции в России ее участникам удалось осуществить свыше 320 тысяч детских желаний. Ежегодно этот всероссийский проект поддерживают первые лица государства, руководители федеральных ведомств, региональных органов власти, неравнодушные граждане.