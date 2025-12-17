Губернатор Рязанской области присоединился к акции "Елка желаний"

Федеральный благотворительный проект "Елка желаний" реализуется с 2018 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Его ключевая цель – помочь исполнить заветные желания детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Среди них – дети семей участников СВО, дети с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей, вынужденные переселенцы.

"Каждый год участвую в этой акции. В этом году планирую снять как минимум три шарика. Новый год – это время чудес. Кому, как не детям, в первую очередь нужно помогать и делать так, чтобы их мечты сбывались. К тому же, участниками этой программы становятся ребята со сложной жизненной ситуацией. И мы просто обязаны сделать все, чтобы создать им настоящее праздничное настроение. Каждый из них верит в чудеса, и нужно эту веру поддерживать", - цитирует Павла Малкова его пресс-служба.