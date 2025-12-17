Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Рязанской области присоединился к акции "Елка желаний" - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
17:44 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/gubernator-2062728529.html
Губернатор Рязанской области присоединился к акции "Елка желаний"
Губернатор Рязанской области присоединился к акции "Елка желаний" - РИА Новости, 17.12.2025
Губернатор Рязанской области присоединился к акции "Елка желаний"
Губернатор Рязанской области Павел Малков присоединился к акции "Елка желаний", в этом году он планирует исполнить мечты не менее трех детей, сообщила... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T17:44:00+03:00
2025-12-17T17:44:00+03:00
рязанская область
общество
россия
рязанская область
рязань
павел малков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060771019_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_a3f74ecfaf2bc7b92fa9625ec415869c.jpg
https://ria.ru/20251216/soglashenie-2062486148.html
https://ria.ru/20251213/rjazan-2061878127.html
россия
рязанская область
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060771019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_503fa493dafce27c73b6b7fee874db81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, рязанская область, рязань, павел малков, владимир путин
Рязанская область, Общество, Россия, Рязанская область, Рязань, Павел Малков, Владимир Путин
Губернатор Рязанской области присоединился к акции "Елка желаний"

Губернатор Рязанской области снял с елки шар с детским желанием

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВсероссийская новогодняя благотворительная акция "Ëлка желаний"
Всероссийская новогодняя благотворительная акция Ëлка желаний - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Всероссийская новогодняя благотворительная акция "Ëлка желаний". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РЯЗАНЬ, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков присоединился к акции "Елка желаний", в этом году он планирует исполнить мечты не менее трех детей, сообщила пресс-служба правительства региона.
Федеральный благотворительный проект "Елка желаний" реализуется с 2018 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Его ключевая цель – помочь исполнить заветные желания детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Среди них – дети семей участников СВО, дети с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей, вынужденные переселенцы.
Агентство стратегических инициатив - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Рязанская область и АСИ подписали соглашение в сфере креативных индустрий
16 декабря, 20:33
"Губернатор Павел Малков присоединился к ежегодной Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первый шар с детским желанием глава региона снял с новогодней елки в Рязанской областной филармонии. Губернатор исполнит желание семилетней Арины из города Рязани, которая мечтает об игровой кухне.
"Каждый год участвую в этой акции. В этом году планирую снять как минимум три шарика. Новый год – это время чудес. Кому, как не детям, в первую очередь нужно помогать и делать так, чтобы их мечты сбывались. К тому же, участниками этой программы становятся ребята со сложной жизненной ситуацией. И мы просто обязаны сделать все, чтобы создать им настоящее праздничное настроение. Каждый из них верит в чудеса, и нужно эту веру поддерживать", - цитирует Павла Малкова его пресс-служба.
Отмечается, что за семь лет проведения акции в России ее участникам удалось осуществить свыше 320 тысяч детских желаний. Ежегодно этот всероссийский проект поддерживают первые лица государства, руководители федеральных ведомств, региональных органов власти, неравнодушные граждане.
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Проект "Новогодняя столица России" открылся в Рязани
13 декабря, 20:00
 
Рязанская областьОбществоРоссияРязанская областьРязаньПавел МалковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала