Граждане Грузии больше не смогут голосовать, находясь за границей

ТБИЛИСИ, 17 дек - РИА Новости. Парламент Грузии принял в среду в третьем чтении новый Избирательный кодекс, согласно которому находящимся за рубежом гражданам страны запрещается голосовать на национальных выборах, трансляция голосования прошла на сайте законодательного органа.
В поддержку проголосовали 79 депутатов, против были 11. Согласно изменениям, находящиеся за границей граждане Грузии смогут участвовать в парламентских выборах, лишь приехав на родину и проголосовав по месту прописки. Референдумы и плебисциты также будут проводиться лишь на территории Грузии.
Ранее спикер парламента Шалва Папуашвили пояснил причины инициативы законопроекта, сообщив, что существуют особые риски для граждан-нерезидентов, которые находятся под влиянием иностранной юрисдикции и политической среды, в которой государство не в состоянии предотвратить вмешательство. Спикер добавил, что, установление правил голосования на территории Грузии обеспечивает более адекватный и осознанный выбор. По его словам, данная модель полностью соответствует международным стандартам и действует в таких странах, как Ирландия, Мальта, Израиль и Армения.
