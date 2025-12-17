Рейтинг@Mail.ru
17.12.2025
19:21 17.12.2025
Граждане Грузии больше не смогут голосовать, находясь за границей
Граждане Грузии больше не смогут голосовать, находясь за границей
Граждане Грузии больше не смогут голосовать, находясь за границей
Парламент Грузии принял в среду в третьем чтении новый Избирательный кодекс, согласно которому находящимся за рубежом гражданам страны запрещается голосовать на РИА Новости, 17.12.2025
Граждане Грузии больше не смогут голосовать, находясь за границей

© Фото : Parliament of GeorgiaПленарное заседание парламента Грузии
© Фото : Parliament of Georgia
Пленарное заседание парламента Грузии. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 17 дек - РИА Новости. Парламент Грузии принял в среду в третьем чтении новый Избирательный кодекс, согласно которому находящимся за рубежом гражданам страны запрещается голосовать на национальных выборах, трансляция голосования прошла на сайте законодательного органа.
В поддержку проголосовали 79 депутатов, против были 11. Согласно изменениям, находящиеся за границей граждане Грузии смогут участвовать в парламентских выборах, лишь приехав на родину и проголосовав по месту прописки. Референдумы и плебисциты также будут проводиться лишь на территории Грузии.
Ранее спикер парламента Шалва Папуашвили пояснил причины инициативы законопроекта, сообщив, что существуют особые риски для граждан-нерезидентов, которые находятся под влиянием иностранной юрисдикции и политической среды, в которой государство не в состоянии предотвратить вмешательство. Спикер добавил, что, установление правил голосования на территории Грузии обеспечивает более адекватный и осознанный выбор. По его словам, данная модель полностью соответствует международным стандартам и действует в таких странах, как Ирландия, Мальта, Израиль и Армения.
Митинг оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Грузия потребовала извинений от ЕС
3 декабря, 22:20
 
