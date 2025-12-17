Граждане Грузии больше не смогут голосовать, находясь за границей

ТБИЛИСИ, 17 дек - РИА Новости. Парламент Грузии принял в среду в третьем чтении новый Избирательный кодекс, согласно которому находящимся за рубежом гражданам страны запрещается голосовать на национальных выборах, трансляция голосования прошла на сайте законодательного органа.