Премьер Грузии назвал проводимую НАТО политику открытых дверей фарсом - РИА Новости, 17.12.2025
16:26 17.12.2025
Премьер Грузии назвал проводимую НАТО политику открытых дверей фарсом
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал фарсом проводимую НАТО политику открытых дверей. РИА Новости, 17.12.2025
в мире
грузия
украина
тбилиси
ираклий кобахидзе
нато
грузия
украина
тбилиси
в мире, грузия, украина, тбилиси, ираклий кобахидзе, нато
В мире, Грузия, Украина, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, НАТО
Премьер Грузии назвал проводимую НАТО политику открытых дверей фарсом

Премьер Грузии Кобахидзе назвал проводимую НАТО политику открытых дверей фарсом

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / POOL
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал фарсом проводимую НАТО политику открытых дверей.
"В конце концов стало ясно, что политики открытых дверей со стороны НАТО не существует. Это был фарс, на самом деле это была политика двойных стандартов, жертвой которой стала сначала Грузия в 2008 году, а затем Украина дважды - в 2014 году и с 2022 года", - сказал Кобахидзе журналистам.
По его словам, власти Грузии будут прагматично наблюдать за развитием событий и приоритетами НАТО. "Естественно, мы будем действовать в соответствии с нашими национальными интересами", - добавил премьер.
На Бухарестском саммите в 2008 году НАТО заявила, что Грузия в будущем станет членом альянса. В 2015 году был открыт тренировочный центр НАТО - Грузия, который стал важным элементом в подготовке грузинских и международных военных. Членство в НАТО является важнейшим приоритетом внешнеполитического курса Тбилиси.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Грузия не получит помощь в 120 миллионов евро от ЕС
В миреГрузияУкраинаТбилисиИраклий КобахидзеНАТО
 
 
