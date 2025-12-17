https://ria.ru/20251217/gruziya-2062702314.html
Премьер Грузии назвал проводимую НАТО политику открытых дверей фарсом
Премьер Грузии назвал проводимую НАТО политику открытых дверей фарсом - РИА Новости, 17.12.2025
Премьер Грузии назвал проводимую НАТО политику открытых дверей фарсом
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал фарсом проводимую НАТО политику открытых дверей. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T16:26:00+03:00
2025-12-17T16:26:00+03:00
2025-12-17T16:26:00+03:00
в мире
грузия
украина
тбилиси
ираклий кобахидзе
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061628097_0:125:2764:1680_1920x0_80_0_0_9fdb1d296a09bca4903a7893b4a312d1.jpg
https://ria.ru/20251217/gruziya-2062532228.html
грузия
украина
тбилиси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061628097_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_04f66547e5aa3a5e2ff9c88a481d1c2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, украина, тбилиси, ираклий кобахидзе, нато
В мире, Грузия, Украина, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, НАТО
Премьер Грузии назвал проводимую НАТО политику открытых дверей фарсом
Премьер Грузии Кобахидзе назвал проводимую НАТО политику открытых дверей фарсом