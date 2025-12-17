Демонизация России стала единой скрепой для ЕС, заявили в МИД

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Демонизация Россия является единой скрепой для ряда европейских стран, с помощью которой они пытаются удержать единство в ЕС, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Лидеров трех европейских стран - президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера - объединяют самые низкие рейтинги популярности в Европе, отметил дипломат.
"К сожалению, случилось так, что демонизация России "внешней угрозой" становится единой скрепой, с помощью которой они пытаются удержать единство в Евросоюзе. Если мы представим себе, что не будет этой скрепы, тогда Евросоюз будет разваливаться по тем разделительным линиям, которые сегодня уже видны: это Север и Юг, богатые и бедные, страны, которые платят, и страны, которые получают, страны, которые хотят опираться на классические источники энергии, страны хотя обеспечить за счет зеленой энергетики", - сказал он в эфире телеканала "Звезда".