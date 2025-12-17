В России появился кошелек для сервисов, не принимающих российские карты

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Группа "Займер" и "Киви" создали электронный кошелек, который позволит оплачивать сервисы, не принимающие российские карты.

"Финтех-группа "Займер" <…> объявляет о запуске современных платежных продуктов на базе принадлежащего группе банка "Евроальянс". Продукты будут запущены в технологическом партнерстве с АО "Киви". <…> Первым продуктом партнерства стал электронный кошелек Qplus", — говорится в пресс-релизе.

В компании пояснили, что это финансовый инструмент, благодаря которому можно хранить деньги, совершать мгновенные переводы с кошелька на кошелек, по номеру телефона или на банковские карты, оплачивать российские и зарубежные сервисы, а кроме того — получить уникальный прямой доступ к валютному счету в тенге и виртуальной зарубежной карте, а с ними — возможность оплачивать сервисы, не работающие с российскими картами.

Пополнять зарубежную карту можно в рублях через кошелек, платить в путешествиях — через NFC с мобильного телефона.

"Запуск Qplus и дальнейшее развитие линейки продуктов — важнейший шаг на пути создания полноценного цифрового банка с удобными, безопасными и передовыми финансовыми решениями для миллионов пользователей и бизнеса", — отметил председатель правления банка "Евроальянс" Сергей Шевченко.