В России появился кошелек для сервисов, не принимающих российские карты

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Группа "Займер" и "Киви" создали электронный кошелек, который позволит оплачивать сервисы, не принимающие российские карты.
"Финтех-группа "Займер" <…> объявляет о запуске современных платежных продуктов на базе принадлежащего группе банка "Евроальянс". Продукты будут запущены в технологическом партнерстве с АО "Киви". <…> Первым продуктом партнерства стал электронный кошелек Qplus", — говорится в пресс-релизе.
В компании пояснили, что это финансовый инструмент, благодаря которому можно хранить деньги, совершать мгновенные переводы с кошелька на кошелек, по номеру телефона или на банковские карты, оплачивать российские и зарубежные сервисы, а кроме того — получить уникальный прямой доступ к валютному счету в тенге и виртуальной зарубежной карте, а с ними — возможность оплачивать сервисы, не работающие с российскими картами.
Пополнять зарубежную карту можно в рублях через кошелек, платить в путешествиях — через NFC с мобильного телефона.
"Запуск Qplus и дальнейшее развитие линейки продуктов — важнейший шаг на пути создания полноценного цифрового банка с удобными, безопасными и передовыми финансовыми решениями для миллионов пользователей и бизнеса", — отметил председатель правления банка "Евроальянс" Сергей Шевченко.
Генеральный директор "Займера" Роман Макаров выразил уверенность, что это партнерство позволит группе выйти в быстрорастущий сегмент транзакционных решений. По его словам, новый бизнес меньше зависит от динамики ключевой ставки и оценивается рынком по существенно более высоким мультипликаторам, чем традиционное кредитование.
