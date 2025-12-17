Рейтинг@Mail.ru
В России появился кошелек для сервисов, не принимающих российские карты - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 17.12.2025 (обновлено: 17:07 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/gruppa-2062708443.html
В России появился кошелек для сервисов, не принимающих российские карты
В России появился кошелек для сервисов, не принимающих российские карты - РИА Новости, 17.12.2025
В России появился кошелек для сервисов, не принимающих российские карты
Группа "Займер" и "Киви" создали электронный кошелек, который позволит оплачивать сервисы, не принимающие российские карты. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T16:43:00+03:00
2025-12-17T17:07:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762869426_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_c80e708d757daa2e3c10ba1a34b82423.jpg
https://ria.ru/20251128/rossija-2058333817.html
https://ria.ru/20250219/karty-2000197380.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762869426_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2e69323bb14ab70691961c8ea244b766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
В России появился кошелек для сервисов, не принимающих российские карты

Россияне смогут оплачивать не принимающие российские карты сервисы через Qplus

© Depositphotos.com / Ivan KrukОнлайн-покупки
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Depositphotos.com / Ivan Kruk
Онлайн-покупки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Группа "Займер" и "Киви" создали электронный кошелек, который позволит оплачивать сервисы, не принимающие российские карты.
"Финтех-группа "Займер" <…> объявляет о запуске современных платежных продуктов на базе принадлежащего группе банка "Евроальянс". Продукты будут запущены в технологическом партнерстве с АО "Киви". <…> Первым продуктом партнерства стал электронный кошелек Qplus", — говорится в пресс-релизе.
Сим-карта - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В России запустили мгновенную верификацию иностранных сим-карт
28 ноября, 13:44
В компании пояснили, что это финансовый инструмент, благодаря которому можно хранить деньги, совершать мгновенные переводы с кошелька на кошелек, по номеру телефона или на банковские карты, оплачивать российские и зарубежные сервисы, а кроме того — получить уникальный прямой доступ к валютному счету в тенге и виртуальной зарубежной карте, а с ними — возможность оплачивать сервисы, не работающие с российскими картами.
Пополнять зарубежную карту можно в рублях через кошелек, платить в путешествиях — через NFC с мобильного телефона.
"Запуск Qplus и дальнейшее развитие линейки продуктов — важнейший шаг на пути создания полноценного цифрового банка с удобными, безопасными и передовыми финансовыми решениями для миллионов пользователей и бизнеса", — отметил председатель правления банка "Евроальянс" Сергей Шевченко.
Генеральный директор "Займера" Роман Макаров выразил уверенность, что это партнерство позволит группе выйти в быстрорастущий сегмент транзакционных решений. По его словам, новый бизнес меньше зависит от динамики ключевой ставки и оценивается рынком по существенно более высоким мультипликаторам, чем традиционное кредитование.
Монеты номиналом один рубль, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Эксперты оценили шансы Visa и Mastercard вернуться в Россию
19 февраля, 05:15
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала