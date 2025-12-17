Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор опроверг данные о вспышке гонконгского гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 17.12.2025 (обновлено: 11:04 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/gripp-2062565696.html
Роспотребнадзор опроверг данные о вспышке гонконгского гриппа в Подмосковье
Роспотребнадзор опроверг данные о вспышке гонконгского гриппа в Подмосковье - РИА Новости, 17.12.2025
Роспотребнадзор опроверг данные о вспышке гонконгского гриппа в Подмосковье
Информация об эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье не соответствует действительности, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T11:00:00+03:00
2025-12-17T11:04:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036676796_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c978b52e55e9fe87412bc6fa477ad050.jpg
https://ria.ru/20251217/gripp-2062525833.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036676796_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b311f56aeb55f7c0eaeaf188353579c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, московская область (подмосковье)
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Роспотребнадзор опроверг данные о вспышке гонконгского гриппа в Подмосковье

Роспотребнадзор опроверг сообщения об эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Информация об эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье не соответствует действительности, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация, что в Подмосковье фиксируется эпидемия гонконгского гриппа.
"Управление Роспотребнадзора по Московской области в связи с появлением в электронных СМИ информации об "эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье" сообщает, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Онищенко рассказал, как передается гонконгский грипп
Вчера, 04:37
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала