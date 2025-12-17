https://ria.ru/20251217/granitsa-2062553809.html
"Несколько сот человек". СМИ рассказали о ЧП на российской границе
"Несколько сот человек". СМИ рассказали о ЧП на российской границе - РИА Новости, 17.12.2025
"Несколько сот человек". СМИ рассказали о ЧП на российской границе
На погранпереходе Нарва — Ивангород образовалась очередь из желающих попасть в Россию, сообщает Life. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T10:05:00+03:00
2025-12-17T10:05:00+03:00
2025-12-17T18:25:00+03:00
в мире
нарва
россия
ивангород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062572460_121:0:832:400_1920x0_80_0_0_67609948f909cae38059cb0b185d7b48.jpg
https://ria.ru/20251216/minsk-2062349887.html
https://ria.ru/20251216/dolg-2062265868.html
https://ria.ru/20251216/pomosch-2062325305.html
нарва
россия
ивангород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062572460_299:0:832:400_1920x0_80_0_0_da48371eaccacc6da09a4a340bbed717.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нарва, россия, ивангород
В мире, Нарва, Россия, Ивангород
"Несколько сот человек". СМИ рассказали о ЧП на российской границе
Shot: на эстонской границе образовались очереди из желающих попасть в РФ
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости.
На погранпереходе Нарва — Ивангород образовалась очередь из желающих попасть в Россию, сообщает
Life.
"Несколько сотен человек собрались на пропускном пункте Нарва
— Ивангород
между Эстонией
и Россией
, чтобы приехать на территорию Ленинградской области", — говорится в публикации.
По данным издания, эстонцы хотят отметить рождественские и новогодние праздники с друзьями и близкими и ради этого брали отпуска.
Отмечается, что процесс пересечения границы происходит медленно по вине эстонской стороны из-за полученных указаний удерживать тех, кто хочет попасть в Россию.
"Из-за этого образовались многокилометровые очереди, в которых люди могут проторчать более 30 часов кряду", — сообщается в материале.
Для организации процесса путешественники составили собственные списки и поочередно греются в ближайших торговых центрах и кафе.
В августе Telegram-канал Shot сообщил, что туристы из Эстонии жаловались на препятствия со стороны правительства при пересечении границы на пограничном пункте Нарва — Ивангород.