"Несколько сот человек". СМИ рассказали о ЧП на российской границе

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. На погранпереходе Нарва — Ивангород образовалась очередь из желающих попасть в Россию, На погранпереходе Нарва — Ивангород образовалась очередь из желающих попасть в Россию, сообщает Life.

"Несколько сотен человек собрались на пропускном пункте Нарва Ивангород между Эстонией Россией , чтобы приехать на территорию Ленинградской области", — говорится в публикации.

По данным издания, эстонцы хотят отметить рождественские и новогодние праздники с друзьями и близкими и ради этого брали отпуска.

Отмечается, что процесс пересечения границы происходит медленно по вине эстонской стороны из-за полученных указаний удерживать тех, кто хочет попасть в Россию.

"Из-за этого образовались многокилометровые очереди, в которых люди могут проторчать более 30 часов кряду", — сообщается в материале.

Для организации процесса путешественники составили собственные списки и поочередно греются в ближайших торговых центрах и кафе.