"Несколько сот человек". СМИ рассказали о ЧП на российской границе
10:05 17.12.2025 (обновлено: 18:25 17.12.2025)
"Несколько сот человек". СМИ рассказали о ЧП на российской границе
"Несколько сот человек". СМИ рассказали о ЧП на российской границе - РИА Новости, 17.12.2025
"Несколько сот человек". СМИ рассказали о ЧП на российской границе
На погранпереходе Нарва — Ивангород образовалась очередь из желающих попасть в Россию, сообщает Life. РИА Новости, 17.12.2025
"Несколько сот человек". СМИ рассказали о ЧП на российской границе

Shot: на эстонской границе образовались очереди из желающих попасть в РФ

Очередь на пропускном пункте Нарва — Ивангород
Очередь на пропускном пункте Нарва — Ивангород - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Sputnik Ближнее зарубежье/Telegram
Очередь на пропускном пункте Нарва — Ивангород
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. На погранпереходе Нарва — Ивангород образовалась очередь из желающих попасть в Россию, сообщает Life.
"Несколько сотен человек собрались на пропускном пункте НарваИвангород между Эстонией и Россией, чтобы приехать на территорию Ленинградской области", — говорится в публикации.
16 декабря, 12:40
Минск открыт для консультаций с Литвой по границе, заявил МИД Белоруссии
16 декабря, 12:40
По данным издания, эстонцы хотят отметить рождественские и новогодние праздники с друзьями и близкими и ради этого брали отпуска.
Отмечается, что процесс пересечения границы происходит медленно по вине эстонской стороны из-за полученных указаний удерживать тех, кто хочет попасть в Россию.
16 декабря, 02:37
Назван размер долга, с которым не выпустят за границу
16 декабря, 02:37
"Из-за этого образовались многокилометровые очереди, в которых люди могут проторчать более 30 часов кряду", — сообщается в материале.
Для организации процесса путешественники составили собственные списки и поочередно греются в ближайших торговых центрах и кафе.
В августе Telegram-канал Shot сообщил, что туристы из Эстонии жаловались на препятствия со стороны правительства при пересечении границы на пограничном пункте Нарва — Ивангород.
16 декабря, 11:53
СМИ: восточные страны ЕС хотят больше помощи из-за якобы российской угрозы
16 декабря, 11:53
 
