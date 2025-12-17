Рейтинг@Mail.ru
В России в 2026 году изменятся правила бронирования гостиниц - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
02:45 17.12.2025 (обновлено: 05:58 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/gostinitsy-2062520442.html
В России в 2026 году изменятся правила бронирования гостиниц
В России в 2026 году изменятся правила бронирования гостиниц - РИА Новости, 17.12.2025
В России в 2026 году изменятся правила бронирования гостиниц
Российские гостиницы в 2026 году перейдут на новые правила предоставления услуг: туристы смогут заселиться в отель по водительским правам и без потерь отменить... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T02:45:00+03:00
2025-12-17T05:58:00+03:00
туризм
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577535356_0:502:2730:2038_1920x0_80_0_0_d476c5d561771f187559fa5d466ae551.jpg
https://realty.ria.ru/20251205/peterburg-2059976965.html
https://ria.ru/20251126/samara-2057665016.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577535356_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_d28b437b8df50da127f7d93843e24bf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Туризм, Россия
В России в 2026 году изменятся правила бронирования гостиниц

РИА Новости: гостиницы в 2026 году изменят правила бронирования номеров

© РИА Новости / Светлана Самсонова | Перейти в медиабанкНомер в гостинице
Номер в гостинице - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Светлана Самсонова
Перейти в медиабанк
Номер в гостинице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Российские гостиницы в 2026 году перейдут на новые правила предоставления услуг: туристы смогут заселиться в отель по водительским правам и без потерь отменить бронь за день до заезда, рассказал РИА Новости программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев.
С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые правила предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения. Они в том числе регулируют заселение в гостиницу, при этом часть этих норм фактически уже действует. Так, осенью правительство разрешило заселяться в гостиницы по загранпаспорту, а с января — это можно будет сделать по водительским правам.
Здание бывшего СИЗО Кресты в Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
На территории бывшего СИЗО "Кресты" в Петербурге появятся гостиницы и музей
5 декабря, 10:22
"Изменение правил предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения давно напрашивались. Нормативная база обновляется в этой сфере полноценно впервые с 2020 года. Документ унифицирует регулирование для всех типов средств размещения: гостиниц, баз отдыха, кемпингов и прочих", — говорит Яковлев.
Теперь гостиницы обязаны ждать постояльца одни сутки — с момента запланированного заселения до расчетного часа на следующий день, отменить бронирование до окончания этого срока они не смогут. Прежние правила разрешали отелям осуществлять так называемое "негарантированное бронирование", при котором турист должен был заехать до определенного часа, иначе бронь сгорала.
Также урегулирован вопрос отмены брони туристом: если он отказался от размещения в гостинице до дня заезда, то ему будет возвращена оплата в полном размере. Однако если он сообщил об отмене поздно, приехал в отель с опозданием или вовсе не появился, то с него взимается плата за номер в размере не более чем за сутки.
В новой редакции правил прописали, что гостиницы могут в одностороннем порядке отказаться предоставлять номер только при условии полного возмещения туристу убытков.
Как и прежде, гостиницы должны бесплатно вызывать скорую помощь, предоставлять аптечку, доставлять корреспонденцию, будить по запросу. Однако с марта 2026 года теперь они не обязаны обеспечивать постояльцев кипятком, но должны быть готовы выдать тонометр.
При этом работа всех гостиниц и иных средств размещения туристов будет возможна только, если они состоят в специальном реестре — забронировать в не состоящих в нем местах размещения на агрегаторах больше не получится. Как отметил Яковлев, это повысит прозрачность рынка и защиту потребителей.
Информация об услугах гостиниц должна будет содержать данные о площади номера, а также об условиях и сроках отмены бронирования. Уточняются требования к договору, в частности он должен будет содержать условия и сроки отмены бронирования, а также условия и сроки возврата предоплаты.
Самара - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Самаре введут туристический налог для гостиниц
26 ноября, 12:22
 
ТуризмРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала