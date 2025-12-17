В России в 2026 году изменятся правила бронирования гостиниц

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Российские гостиницы в 2026 году перейдут на новые правила предоставления услуг: туристы смогут заселиться в отель по водительским правам и без потерь отменить бронь за день до заезда, рассказал РИА Новости программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев.

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые правила предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения. Они в том числе регулируют заселение в гостиницу, при этом часть этих норм фактически уже действует. Так, осенью правительство разрешило заселяться в гостиницы по загранпаспорту, а с января — это можно будет сделать по водительским правам.

"Изменение правил предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения давно напрашивались. Нормативная база обновляется в этой сфере полноценно впервые с 2020 года. Документ унифицирует регулирование для всех типов средств размещения: гостиниц, баз отдыха, кемпингов и прочих", — говорит Яковлев.

Теперь гостиницы обязаны ждать постояльца одни сутки — с момента запланированного заселения до расчетного часа на следующий день, отменить бронирование до окончания этого срока они не смогут. Прежние правила разрешали отелям осуществлять так называемое "негарантированное бронирование", при котором турист должен был заехать до определенного часа, иначе бронь сгорала.

Также урегулирован вопрос отмены брони туристом: если он отказался от размещения в гостинице до дня заезда, то ему будет возвращена оплата в полном размере. Однако если он сообщил об отмене поздно, приехал в отель с опозданием или вовсе не появился, то с него взимается плата за номер в размере не более чем за сутки.

В новой редакции правил прописали, что гостиницы могут в одностороннем порядке отказаться предоставлять номер только при условии полного возмещения туристу убытков.

Как и прежде, гостиницы должны бесплатно вызывать скорую помощь, предоставлять аптечку, доставлять корреспонденцию, будить по запросу. Однако с марта 2026 года теперь они не обязаны обеспечивать постояльцев кипятком, но должны быть готовы выдать тонометр.

При этом работа всех гостиниц и иных средств размещения туристов будет возможна только, если они состоят в специальном реестре — забронировать в не состоящих в нем местах размещения на агрегаторах больше не получится. Как отметил Яковлев, это повысит прозрачность рынка и защиту потребителей.