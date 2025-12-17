https://ria.ru/20251217/gospitali-2062708606.html
В 2026 году откроют шесть госпиталей, заявил Белоусов
В 2026 году будет введено в строй шесть госпиталей на 1,5 тысячи коек, сказал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
