Рейтинг@Mail.ru
В 2026 году откроют шесть госпиталей, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 17.12.2025 (обновлено: 16:44 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/gospitali-2062708606.html
В 2026 году откроют шесть госпиталей, заявил Белоусов
В 2026 году откроют шесть госпиталей, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.12.2025
В 2026 году откроют шесть госпиталей, заявил Белоусов
В 2026 году будет введено в строй шесть госпиталей на 1,5 тысячи коек, сказал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T16:43:00+03:00
2025-12-17T16:44:00+03:00
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909228342_0:222:3212:2029_1920x0_80_0_0_c051328fb6019c95d19cb4284d95b2ba.jpg
https://ria.ru/20251217/mo-2062684081.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909228342_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_9df70ca30234ca11282d3f2519f57701.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В 2026 году откроют шесть госпиталей, заявил Белоусов

Белоусов: в 2026 году откроют шесть госпиталей на 1,5 тыс. коек

© РИА Новости / Виталий АньковМедицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В 2026 году будет введено в строй шесть госпиталей на 1,5 тысячи коек, сказал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
"В следующем году введем еще шесть госпиталей на полторы тысячи коек", - сказал Белоусов в ходе доклада на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Проблема нехватки снарядов в значительной степени решена, заявил Белоусов
Вчера, 15:50
 
Андрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала