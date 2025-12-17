В 2026 году откроют шесть госпиталей, заявил Белоусов

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В 2026 году будет введено в строй шесть госпиталей на 1,5 тысячи коек, сказал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

"В следующем году введем еще шесть госпиталей на полторы тысячи коек", - сказал Белоусов в ходе доклада на расширенном заседании коллегии Минобороны России.