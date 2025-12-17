Госдума рассмотрит ограничительные меры для лиц, скрывающихся за рубежом

По его словам, инициативы, которые Госдума рассмотрит в приоритетном порядке, создадут дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона.

Решение о применении мер будет приниматься Генеральной прокуратурой РФ. В список временных ограничительных мер войдут: приостановка регистрации прав на недвижимость в Российской Федерации, замораживание и блокирование денежных средств и иного имущества, ограничение на пользование правом на управление транспортными средствами, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, запрет на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и другое.