Госдума рассмотрит ограничительные меры для лиц, скрывающихся за рубежом
18:25 17.12.2025
Госдума рассмотрит ограничительные меры для лиц, скрывающихся за рубежом
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
россия
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума рассмотрит ограничительные меры для лиц, скрывающихся за рубежом

Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении законопроекты об ограничительных мерах для лиц, скрывающихся от правосудия за рубежом, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"По решению Совета Государственной думы 18 декабря рассмотрим в первом чтении законопроекты об ограничительных мерах для лиц, уклоняющихся от исполнения наказания, назначенного за преступления и ряд административных нарушений", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение требований к перевозке детей
Вчера, 13:01
По его словам, инициативы, которые Госдума рассмотрит в приоритетном порядке, создадут дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона.
Законопроектами предлагается установить комплекс временных ограничительных мер в отношении скрывающихся за пределами России граждан, осужденных за совершение преступлений. Меры также будут применяться в отношении уехавших за рубеж лиц, виновных в совершении административных правонарушений против страны (в том числе за призывы к нарушению территориальной целостности страны, к введению против РФ санкций, дискредитацию Вооруженных сил РФ, за нарушение законодательства об иноагентах).
Володин ранее отмечал, что даже находясь за пределами страны, сбежавшие должны осознавать неотвратимость наказания за совершенные действия.
Решение о применении мер будет приниматься Генеральной прокуратурой РФ. В список временных ограничительных мер войдут: приостановка регистрации прав на недвижимость в Российской Федерации, замораживание и блокирование денежных средств и иного имущества, ограничение на пользование правом на управление транспортными средствами, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, запрет на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и другое.
В Госдуме аплодисментами встретили решение Верховного суда по делу Долиной
16 декабря, 21:04
 
