Госдума приняла закон о штрафах за нарушение требований к перевозке детей - РИА Новости, 17.12.2025
13:01 17.12.2025
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение требований к перевозке детей
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение требований к перевозке детей - РИА Новости, 17.12.2025
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение требований к перевозке детей
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении до 200 тысяч рублей штрафов за нарушение требований... РИА Новости, 17.12.2025
общество
россия
никита чаплин
госдума рф
единая россия
россия
общество, россия, никита чаплин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Никита Чаплин, Госдума РФ, Единая Россия
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение требований к перевозке детей

ГД приняла закон об увеличении штрафов за нарушение требований к перевозке детей

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении до 200 тысяч рублей штрафов за нарушение требований к перевозке детей.
Авторами законопроекта выступила группа сенаторов РФ, инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы в марте.
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для семей с детьми до трех лет
7 декабря, 06:18
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для семей с детьми до трех лет
7 декабря, 06:18
Законопроектом предлагается усилить административную ответственность за нарушение требований к перевозке детей, установив административный штраф в размере 5 тысяч рублей в отношении водителей (в настоящее время действует штраф в размере 3 тысяч рублей), 50 тысяч рублей для должностных лиц (в настоящее время 25 тысяч рублей) и 200 тысяч рублей для юридических лиц (в настоящее время 100 тысяч рублей).
При этом за данное правонарушение лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, будут нести административную ответственность как юридические лица, а самозанятые таксисты - как должностные лица.
Депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") пояснил РИА Новости, что законопроект направлен на то, чтобы сделать правила перевозки самых маленьких пассажиров максимально строгими и не допускать халатности.
"Увеличение штрафов в два раза – это серьезный сигнал для всех, кто сажает детей в автомобиль: пренебрежение специальными удерживающими устройствами или иными нормами больше не останется просто незначительным нарушением. Это вопрос жизни и здоровья. Особенно важно, что новые нормы в полной мере касаются и сферы организованных перевозок, включая такси", - отметил он.
По словам депутата, теперь индивидуальный предприниматель или водитель, работающий на себя, будет нести такую же ответственность, как и юридическое лицо, если он экономит на безопасности ребенка.
"Это создает равные условия для всех участников рынка и закрывает возможные лазейки. Все средства, полученные от таких штрафов, должны работать на улучшение дорожной инфраструктуры и профилактику нарушений. Мы обязаны выстроить систему, где любое отступление от правил, ставящее под угрозу ребенка, будет пресекаться быстро и неотвратимо. Данный закон – это вклад в формирование такой культуры на дорогах, где безопасность детей не подвергается сомнению", - подчеркнул парламентарий.
ГД приняла закон о налоговых льготах для участников СВО и семей с детьми
20 ноября, 14:58
ГД приняла закон о налоговых льготах для участников СВО и семей с детьми
20 ноября, 14:58
 
ОбществоРоссияНикита ЧаплинГосдума РФЕдиная Россия
 
 
