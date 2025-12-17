Госдума приняла закон о штрафах за нарушение требований к перевозке детей

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении до 200 тысяч рублей штрафов за нарушение требований к перевозке детей.

Авторами законопроекта выступила группа сенаторов РФ , инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы в марте.

Законопроектом предлагается усилить административную ответственность за нарушение требований к перевозке детей, установив административный штраф в размере 5 тысяч рублей в отношении водителей (в настоящее время действует штраф в размере 3 тысяч рублей), 50 тысяч рублей для должностных лиц (в настоящее время 25 тысяч рублей) и 200 тысяч рублей для юридических лиц (в настоящее время 100 тысяч рублей).

При этом за данное правонарушение лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, будут нести административную ответственность как юридические лица, а самозанятые таксисты - как должностные лица.

Депутат Госдумы Никита Чаплин (" Единая Россия ") пояснил РИА Новости, что законопроект направлен на то, чтобы сделать правила перевозки самых маленьких пассажиров максимально строгими и не допускать халатности.

"Увеличение штрафов в два раза – это серьезный сигнал для всех, кто сажает детей в автомобиль: пренебрежение специальными удерживающими устройствами или иными нормами больше не останется просто незначительным нарушением. Это вопрос жизни и здоровья. Особенно важно, что новые нормы в полной мере касаются и сферы организованных перевозок, включая такси", - отметил он.

По словам депутата, теперь индивидуальный предприниматель или водитель, работающий на себя, будет нести такую же ответственность, как и юридическое лицо, если он экономит на безопасности ребенка.