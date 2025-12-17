Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о передвижных аптеках в деревнях
12:57 17.12.2025 (обновлено: 15:48 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/gosduma-2062606166.html
В Госдуму внесли проект о передвижных аптеках в деревнях
В Госдуму внесли проект о передвижных аптеках в деревнях - РИА Новости, 17.12.2025
В Госдуму внесли проект о передвижных аптеках в деревнях
"Единая Россия" внесла законопроект в Госдуму, который предусматривает возможность розничной торговли лекарствами с помощью передвижных аптечных пунктов в... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T12:57:00+03:00
2025-12-17T15:48:00+03:00
общество
дмитрий медведев
владимир якушев
единая россия
госдума рф
https://ria.ru/20250902/kak-poluchit-besplatnye-lekarstva-1863850209.html
2025
общество, дмитрий медведев, владимир якушев, единая россия, госдума рф
Общество, Дмитрий Медведев, Владимир Якушев, Единая Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о передвижных аптеках в деревнях

"Единая Россия" предложила Госдуме запустить передвижные аптеки между селами

© Getty Images / vorDaДевушка принимает таблетки
Девушка принимает таблетки - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Getty Images / vorDa
Девушка принимает таблетки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. "Единая Россия" внесла законопроект в Госдуму, который предусматривает возможность розничной торговли лекарствами с помощью передвижных аптечных пунктов в местах, где нет аптек, ФАПов или других медицинских организаций с лицензией на фармацевтическую деятельность, сообщили на сайте партии.
"Вопрос доступности лекарственных препаратов для жителей отдалённых и малонаселённых населённых пунктов стоит достаточно остро. Не всегда они, в особенности пожилые люди, могут доехать до административных центров, чтобы купить нужные лекарства. С таким вопросом граждане обращались в адрес председателя партии Дмитрия Медведева, который поддержал концепцию законопроекта. Передвижные аптеки значительно облегчат жизнь сельских жителей", - цитируют на сайте секретаря Генсовета ЕР Владимира Якушева.
В публикации также отметили, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закреплённых населённых пунктов. При этом там не смогут продавать сильнодействующие, спиртосодержащие и иммунобиологические препараты, которые требуют особых условий хранения.
"Маршрут движения передвижного аптечного пункта, привязанного к определённой стационарной аптеке, будут определять местные власти", - отметили на сайте.
Фармацевт выдает лекарства - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Бесплатные лекарства и льготные препараты: как получить в 2025 году
2 сентября, 14:46
 
ОбществоДмитрий МедведевВладимир ЯкушевЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
