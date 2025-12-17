В Госдуму внесли проект о передвижных аптеках в деревнях

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. "Единая Россия" внесла законопроект в Госдуму, который предусматривает возможность розничной торговли лекарствами с помощью передвижных аптечных пунктов в местах, где нет аптек, ФАПов или других медицинских организаций с лицензией на фармацевтическую деятельность, сообщили на сайте партии.
"Вопрос доступности лекарственных препаратов для жителей отдалённых и малонаселённых населённых пунктов стоит достаточно остро. Не всегда они, в особенности пожилые люди, могут доехать до административных центров, чтобы купить нужные лекарства. С таким вопросом граждане обращались в адрес председателя партии Дмитрия Медведева, который поддержал концепцию законопроекта. Передвижные аптеки значительно облегчат жизнь сельских жителей", - цитируют на сайте секретаря Генсовета ЕР Владимира Якушева.
В публикации также отметили, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закреплённых населённых пунктов. При этом там не смогут продавать сильнодействующие, спиртосодержащие и иммунобиологические препараты, которые требуют особых условий хранения.
"Маршрут движения передвижного аптечного пункта, привязанного к определённой стационарной аптеке, будут определять местные власти", - отметили на сайте.
