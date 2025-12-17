Рейтинг@Mail.ru
Госдума запретила продажу вейпов и табака на остановках транспорта - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 17.12.2025 (обновлено: 12:50 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/gosduma-2062603020.html
Госдума запретила продажу вейпов и табака на остановках транспорта
Госдума запретила продажу вейпов и табака на остановках транспорта - РИА Новости, 17.12.2025
Госдума запретила продажу вейпов и табака на остановках транспорта
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о запрете продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T12:48:00+03:00
2025-12-17T12:50:00+03:00
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155171/94/1551719457_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_241a2d8f068a0e4e84089b7b54b19453.jpg
https://ria.ru/20251216/gosduma-2062402125.html
https://ria.ru/20251216/gosduma-2062456893.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155171/94/1551719457_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_570fbae760944ea9be84d40b454b0da1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума запретила продажу вейпов и табака на остановках транспорта

Госдума запретила продажу вейпов и табака на остановках общественного транспорта

© РИА Новости / Константин ЧалабовПродажа сигарет
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Продажа сигарет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о запрете продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта.
Изменения вносятся в статью 19 федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Госдума приняла в I чтении проект об отмене ежегодных деклараций чиновников
16 декабря, 15:25
Принятым законом устанавливается запрет на розничную торговлю табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции на остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения.
Документом также предусмотрено исключение, согласно которому данный запрет не будет распространяться на те случаи, когда торговый объект, размещенный на остановочном пункте, является единственным в населенном пункте местом продажи такой продукции.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Ранее в России розничная торговля табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления такой продукции была запрещена только на всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения, на территориях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских и речных портов, а также на станциях метро.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Госдума рекомендовала ускорить проект о стабилизации цен на продукты
16 декабря, 18:01
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала