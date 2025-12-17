https://ria.ru/20251217/gosduma-2062603020.html
Госдума запретила продажу вейпов и табака на остановках транспорта
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о запрете продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта. РИА Новости, 17.12.2025
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о запрете продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта.
Изменения вносятся в статью 19 федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".
Принятым законом устанавливается запрет на розничную торговлю табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции на остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения.
Документом также предусмотрено исключение, согласно которому данный запрет не будет распространяться на те случаи, когда торговый объект, размещенный на остановочном пункте, является единственным в населенном пункте местом продажи такой продукции.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Ранее в России
розничная торговля табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления такой продукции была запрещена только на всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения, на территориях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских и речных портов, а также на станциях метро.